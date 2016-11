Sondermodell Dacia Duster Blackshadow

Verfeinerte Optik und Komfortausstattung nebst einem modernen On-Board-Infotainment kennzeichnen das neue Sondermodell ‚Blackshadow‘ für den rumänischen Dacia Duster. Die Serienausstattung umfasst zum Preis ab 14.990 Euro Details wie das Multimediasystem Media-Nav Evolution mit integrierter Navigation und die akustische Einparkhilfe hinten. Zum Lieferumfang des Sondermodells zählt ferner das Komfort-Paket mit asymmetrisch im Verhältnis 1:3 umklappbarer Rückbanklehne sowie der Höhenverstellung von Lenkrad, Fahrersitz und Sicherheitsgurten vorne. Hinzu kommen Komfortelemente wie die manuelle Klimaanlage und der Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer.



Designakzente setzen unter anderem 16-Zoll-Aluminiumräder in Schwarz/Glanzgedreht, zappen-Duster sind auch Außenspiegelgehäuse, Kühlergrill und Dachsäulen. Silberfarben kontrastieren Dachreling, Seitenschweller sowie Unterfahrschutz vorne und hinten in Silber, verchromte Auspuffblende und dunkle Tönung von Heckfenster und hinteren Seitenscheiben.



Im Innenraum komplettieren der Schalthebelknauf und das Lenkrad mit Lederbezug sowie die Mittelkonsole in Glanz-Schwarz den spezifischen Look des Duster Blackshadow.



Die Edition Blackshadow ist für die Benzinvarianten TCe 125 4x2 (14.990 Euro) und TCe 125 4x4 (16.890 Euro) verfügbar. Außerdem bietet Dacia die Sonderedition für die Dieselmodelle dCi 110 4x2 (15.890 Euro) und dCi 110 4x4 (17.790 Euro) an. Sie basiert auf der Ausstattung ‚Lauréate‘, der Aufpreis beträgt also 500 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)