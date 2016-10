Fahrradbeleuchtung: Licht und Sicht sind Pflicht

Schwache Funzeln, durchrutschende Dynamos oder abgerissene Kabel - die Unzuverlässigkeit alter Beleuchtungsanlagen kennen viele Radfahrer nur zu gut. Die Tage werden jahreszeitlich kürzer und spätestens mit der Zeitumstellung am 30. Oktober gilt: Wer auf dem Rad gut gesehen und als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden möchte, muss für funktionsfähiges Licht am Fahrrad sorgen und dies auch einschalten.



Gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind

- ein Frontscheinwerfer mit weißem Reflektor,

- ein Rücklicht und ein roter Rückstrahler,

- umlaufende Reflexstreifen an den Reifenflanken oder gelbe Reflektoren in den Speichen

- je zwei gelbe Reflektoren pro Pedal.



Batteriebetriebene Lichtanlagen dürfen inzwischen an allen Fahrrädern verwendet werden. Alle Leuchtmittel am Rad benötigen das amtliche Prüfzeichen, bestehend aus einer Wellenlinie, dem Buchstaben ‚K‘ und einer Ziffernfolge. Generell nicht erlaubt sind blinkende Lampen am Rad; bei zugelassenen Akku- und Batterieleuchten gibt eine Anzeige Auskunft über den Batteriezustand.



Alltagsradlern rät der Radlerclub ADFC NRW zu moderner und nahezu wartungsfreier und sorgloser Lichttechnik mit Nabendynamo und LED-Leuchten. Der Generator in der Vorderradnabe ist im Gegensatz zum antiquierten Seitenläufer leise und leichtgängig und liefert auch bei Regen und Schnee zuverlässig Strom.



Ein LED-Rücklicht mit Standlicht und jetzt sogar mit Bremslicht sowie ein ausfallsicherer LED-Frontscheinwerfer sorgen dafür, dass Radfahrer kaum zu übersehen sind. Gute LED-Frontleuchten sind um ein Vielfaches heller als Halogenbirnchen und leuchten die Fahrbahn gut aus. Es ist sehr wichtig, dass solche Hochleistungsscheinwerfer akkurat eingestellt werden. Etwa zehn Meter vor dem Rad soll die hellste Stelle des Scheinwerfers die Fahrbahn erreichen. Ist die Lampe zu hoch eingestellt, werden entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährlich geblendet.



Wer die Beleuchtung an seinem Fahrrad nicht selbst warten oder überprüfen möchte, sollte sich an ein Fachgeschäft wenden. Viele Fahrradhändler bieten zum Winter eine preiswerte Inspektion in ihrer Werkstatt an. Auch gibt es bisweilen günstige Komplettangebote für die Umrüstung auf Nabendynamo. (dpp-AutoReporter/wpr)