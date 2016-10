Audi Motorsport: Formel E-Sprintrennen statt Langstrecken-WM

Audi richtet seine Motorsport-Strategie neu aus und beendet mit Ablauf der Saison 2016 ihr Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (FIA WEC, World Endurance Championship). Damit wird auch nach 18 Jahren und 13 Siegen das Engagement beim legendären 24 Stunden-Rennen von Le Mans/F der virileren Konzernmarke Porsche überlassen.



Vor rund 300 Mitarbeitern der Motorsport-Abteilung sagte der Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler in Neuburg/Donau, es sei jetzt wichtig, sich auf das zu fokussieren, was Audi in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig halte. Die Kompetenz der Motorsport-Experten aus Neuburg/Donau und Neckarsulm werde künftig teilweise im Motorsport, teilweise in der Serien-Entwicklung genutzt. Audi befinde sich in der größten Transformationsphase der Unternehmensgeschichte.



Audi steigt ab der nächsten Saison werksseitig in die rein elektrische Rennserie Formel E ein, der großes Potenzial für die Zukunft beigemessen wird; dazu intensivierte man in der laufenden Saison 2016/2017 die Partnerschaft mit dem Team ABT Schaeffler Audi Sport. Auf dem Weg zu einem vollen Werkeinsatz steigt der Hersteller nun aktiv in die technische Entwicklung ein. Das Engagement passe perfekt zur Strategie, ab 2018 im Jahrestakt rein batterie-elektrische Serienmodelle zu präsentieren.



Stadler: „Das Rennen um die Zukunft tragen wir elektrisch aus. Wenn unsere Serienautos mehr und mehr elektrisch werden, müssen das unsere Motorsportwagen als technologische Speerspitze von Audi erst recht sein." (dpp-AutoReporter/wpr)