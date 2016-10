Bosch: Beim automatisierten Fahren steht der Fahrer im Mittelpunkt

Autofahren wird bald nicht mehr sein, was es einmal war. Bosch plant, in etwa fünf Jahren ein System auf den Markt zu bringen, mit dem Pkw vollkommen selbständig auf Autobahnen oder autobahnähnlichen Straßen fahren können. Dadurch soll nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr steigen - vor allem verändern sich die Möglichkeiten für den Fahrenden. „Automatisiert fahrende Autos sind nicht länger nur ein Gebrauchsgegenstand, sie werden zu einem persönlichen Begleiter", prophezeit Dr. Dirk Hoheisel, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Wie das Miteinander von Auto und Fahrer in Zukunft aussehen kann, zeigte Bosch jetzt mit einem Erprobungsfahrzeug auf dem Entwicklerkongress ITS World Congress in Melbourne/AUS. Zentraler Baustein ist ein modernes HMI (Human Machine Interface) für die Fahrzeugbedienung. Das und die Vernetzung des Autos mit dem Internet ermöglicht Autofahrern künftig ein neues Fahrerlebnis.



Nach dem Einsteigen Spiegel-, Sitz- und Fahreinstellung verändern war gestern. Das Bosch-Erprobungsfahrzeug erkennt seinen Fahrer über eine neu entwickelte Innenraumkamera. Umgehend wird sein Nutzerprofil geladen mit allen bevorzugten Fahrzeugkonfigurationen sowie den am häufigsten angefahrenen Reisezielen. Der Fahrer muss nur noch seinen Zielort und die berechnete Verkehrsroute auswählen. Dabei erhält er gleich die Information, welche Teilstücke seiner Strecke manuell gefahren werden und bei welchen er sich entspannt zurücklehnen kann. „Während Autobahnfahrten wird der Fahrer zum Passagier", sagt Hoheisel. Die Fahraufgabe wird dann komplett vom Fahrzeug übernommen. Das ist die Zeit, in der sich der Fahrer anderen Dingen zuwenden kann. Er kann sich ausruhen und entspannen oder E-Mails lesen und schreiben. Damit der Fahrer jederzeit während der automatisierten Fahrt wieder sicher das Steuer übernehmen kann, achtet die Innenraumkamera darauf, dass der Fahrer nicht einschläft. Bei lange geschlossenen Augen erfolgt eine Warnung.



Ablenkung des Autofahrers ist in Deutschland Auslöser jedes zehnten Verkehrsunfalls. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom telefonieren 42 Prozent der Befragten beim Fahren mit Handy am Ohr; 44 Prozent lesen, 23 Prozent schreiben während der Fahrt Kurznachrichten. 25 Prozent gaben an, beim Fahren E-Mails zu lesen. Dabei steigt allein durchs Telefonieren am Steuer das Unfallrisiko um das Zwei- bis Fünffache. Wer bei Tempo 120 drei Sekunden lang aufs Smartphone starrt, legt 100 Meter im Blindflug zurück. Ein selbstfahrendes Auto lässt sich nicht ablenken. Seine Sensoren behalten das Verkehrsgeschehen pausenlos rundum im Blick.



Im Bosch-Erprobungsfahrzeug meldet das HMI dem Fahrer, wenn automatisiertes Fahren auf einem Streckenabschnitt möglich ist. Über die hochgenaue Karte (HD-Karte) vom Bosch-Kooperationspartner TomTom weiß das Fahrzeug jederzeit, wo es sich auf der Straße befindet. In Echtzeit gleicht das Auto dazu seine Sensordaten mit den in der HD-Karte hinterlegten Informationen etwa zu Fahrbahnmarkierungen und Leitplanken ab. Zur Übergabe der Fahraufgabe ans Auto muss der Fahrer dann gleichzeitig für mehrere Sekunden zwei Knöpfe am Lenkrad drücken. Auf dem zentralen Display erscheint die Straße in der HD-Karte nach dem Aktivieren des automatisierten Fahrmodus in blau. Zusätzlich bekommt der Fahrer angezeigt, was die Umfeldsensoren des Autos alles erkennen und wie viel Zeit noch verbleibt, bis er das Steuer wieder übernehmen muss.



Während der automatisierten Fahrt stehen dem Fahrer über das zentrale Display im Testfahrzeug mehr Infotainment-Funktionalitäten zur Verfügung als wenn er selbst verantwortlich ist für die Fahraufgabe. Dank Internetverbindung kann er jetzt zum Beispiel seine bevorstehenden Termine checken oder Einkäufe planen. So ermöglicht es ihm die SmartHome-App von Bosch, einen Blick in seinen Kühlschrank daheim zu werfen. Reichen Getränke und Vorräte für den geplanten Grillabend mit Freunden oder muss noch ein Zwischenstopp eingelegt werden? Inzwischen ist die Straßenfarbe in der Navigationskarte von blau auf orange gewechselt. Bedeutet: Die automatisierte Fahrt endet in fünf Kilometern. Der Fahrer muss sich nun auf die Übernahme des Steuers vorbereiten. Reagiert er nicht, ertönt ein Hinweiston, der rechtzeitig vor Ende der automatisierten Fahrt in einen permanenten Warnton mit optischen Warnhinweisen übergeht. Durch erneutes, gleichzeitiges Drücken der Lenkradknöpfe übernimmt der Fahrer wieder das Steuer.



Auch im manuellen Fahrmodus sorgt das Bosch-Erprobungsfahrzeug für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Alle seine Sensoren und Verkehrsinformationssysteme, die für das automatisierte Fahren benötigt werden, bleiben aktiv. Dank Vehicle-to-Vehicle-Communication ist das Testauto zudem über andere Verkehrsteilnehmer informiert, lange bevor sie in Sicht kommen. Besonders Motorräder werden im Verkehr rasch übersehen, weil Lkw oder Busse sie oftmals verdecken. Auf der ITS zeigt Bosch eine prototypische Kommunikationsverbindung zwischen seinem Versuchsfahrzeug und einem Motorrad. Darüber tauschen beide Fahrzeuge permanent ihren Aufenthaltsort aus. Das senkt das Risiko einer Kollision und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Technik in automatisiert fahrenden Autos Unfälle verhindern hilft. (dpp-AutoReporter/wpr)