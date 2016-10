Bosch Parkraum-Management wird 2017 alltäglich

Rund 2500 Sensoren hat die Robert Bosch GmbH in den letzten Monaten auf insgesamt 15 Park& Ride-Plätzen entlang der S 2 (Schorndorf) und S 3 (Backnang) montiert. Und das Prinzip, mit Hilfe dieser Sensoren in Echtzeit die Parkplatzauslastung anzuzeigen, funktioniert. Das hat jetzt eine Demonstration im Park&Ride-Parkhaus Backnang gezeigt. Vertretern beteiligter Kommunen sowie des Verbands Region Stuttgart als Partner des Pilotprojekts zeigten Bosch-Verantwortliche, wie es geht: einparken, und Sekunden später wechselt die Internet-Anzeige auf Rot, der Platz ist belegt. Ausparken, Sekunden später geht die Anzeige auf Grün, der Platz ist frei.



Was im Kleinen klappt, wird nun auf elf Stationen übertragen. „Wir beginnen bereits in wenigen Wochen den Testlauf mit allen 2500 vernetzten Stellplätzen, sagt Stefan Nordbruch, Projektleiter im Bosch-Projekt Connected Parking. „Anfang 2017 kann das Pilotprojekt zur Erfassung der Parkplatzsituation der Park&Ride-Plätze entlang der S 2 und S 3 in den regulären Betrieb gehen." Im laufenden Regelbetrieb wird die Information über freie Stellplätze über die App und Internetseite des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart GmbH (VVS) für jeden abrufbar sein.



„Mit diesem Pilotprojekt betreten wir Neuland", sagt Wirtschaftsdirektor Dr. Jürgen Wurmthaler. „Die Demonstration hat uns ermutigt, dass wir viele neue Erkenntnisse erwarten dürfen, die uns beim regionalen Park&Ride-Konzept helfen". Neue Informationen erhofft er sich unter anderem zur Auslastung. Ob Echtzeitinformation zu freien Park&Ride-Plätzen tatsächlich mehr Autofahrer in Busse und Bahnen bringen, wird ebenfalls Gegenstand begleitender Untersuchungen sein.



Das Pilotprojekt an elf Stationen entlang der Linien S 2 und S 3 ist mit den Projektpartnern für eine Laufzeit von zwei Jahren vereinbart. In dieser Zeit werden die Belegungsdaten ausgewertet und nächste Schritte vorbereitet. Unter anderem muss ermittelt werden, welcher Aufwand für den dauerhaften Betrieb des Systems erforderlich ist. Erst dann kann in den politischen Gremien entschieden werden, ob die Erfassung der Belegungssituation nach der Projektphase weitergeführt und auf weitere Park&Ride-Anlagen ausgeweitet werden kann. In der Region Stuttgart gibt es über 100 Park&Ride-Anlagen mit 50 bis 700 Stellplätzen. (dpp-AutoReporter/wpr)