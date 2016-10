Eberspächer: Standheizung per App bedient

Der nächste Autowinter kommt bestimmt. Wer nicht morgens die Scheiben freikratzen mag und nach dem Wintersport direkt ins vorgeheizte Auto steigen will, kann eine Standheizung in Betracht ziehen. Eberspächer-Standheizungen bieten Autofahrern nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch ein angenehmes Wohlfühlklima im Innenraum. Dank einer Smartphone-App lassen sich die Heizgeräte jederzeit standortunabhängig starten und programmieren.



Für mehr Freiheit und Flexibilität im Autowinter sorgt das neue Bedienelement EasyStart Web: Einfach und bequem ist die Standheizung über alle internetfähigen Endgeräte bedienbar und das von jedem Standort weltweit mit Netzabdeckung. Spielt das Wetter nicht mit und der Winterausflug endet früher als geplant, lässt sich die Heizung spontan über die Applikation starten. Einmal im Eberspächer-Portal angemeldet, können Nutzer über ihr Endgerät die Heizung zielgenau programmieren, steuern oder Leistungsdaten wie die aktuelle Temperatur abrufen. Ein weiterer Vorteil: Das neue Bedienelement EasyStart Web ist mit nahezu allen Luft- und Wasserheizungen ab Baujahr 2007 kompatibel.



Die kurze Vorwärmzeit sorgt für mehr Komfort und Sicherheit im Auto. Das lästige Freikratzen entfällt, denn die Scheiben sind schnell eisfrei und bieten eine klare, freie Sicht auf die Straßen. Nicht nur bequemer, sondern vor allem sicherer fährt es sich ohne Winterjacken. Die dicke Kleidung vergrößert den Abstand zwischen Körper und Gurt und kann so die Wirkung des Sicherheitsgurts, die sogenannte ‚Gurtlose‘, einschränken.



Neben der einfachen Bedienung und dem Plus an Sicherheit bietet die Standheizung eine motor- und umweltschonende Heizleistung. Während der Vorlaufzeit wärmt das Heizgerät neben dem Innenraum auch den Motor über den Kühlkreislauf vor. Dies umgeht schädliche Kaltstartphasen und den damit einhergehenden vermehrten Emissionsausstoß. Wer sich nachträglich für eine Standheizung entscheidet, kann diese bei einem der Eberspächer Vertragspartner ab 1300 Euro (für Heizgerät, Einbausatz und Bedienelement) zuzüglich Einbaukosten nachrüsten lassen. Zum Saisonbeginn lohnt es sich zudem nach Aktionspreisen Ausschau zu halten. (dpp-AutoReporter/wpr)