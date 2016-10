Britischer Jeep-Händler: nur per Geländewagen erreichbar

Kundennähe einmal ganz anders: Die Marke Jeep beweist einmal mehr ihre Gelände-Tradition mit der Eröffnung des ersten Händlerstandortes, der nur mit Geländewagen (oder zu Fuß oder per Reittier) erreicht werden kann. Auf den berühmten Nordsee-Klippen der Robin Hood's Bay in North Yorkshire/GB entstand für eine begrenzte Zeit der Pop-up Store eines Jeep-Händlers zu Ehren von 75 Jahren Geschichte der legendären US-Marke. Den 3,5 Tonnen schweren mobilen Showroom zog ein Jeep Grand Cherokee durch die wilden North York Moors zu seinem ungewöhnlichen Standort. Der schwarze Showroom ist neun Meter lang und wurde innerhalb eines halben Tages installiert.



Auch wenn an der entlegenen Location nicht mit viel Laufkundschaft gerechnet wird, sind Wanderer und Spaziergänger stets willkommen, vor Ort mehr über die Tradition, die Fähigkeiten und die Modelle von Jeep zu erfahren. Der erste Pop-up Händler, der nur mit einem Geländewagen erreichbar ist, bestätigt den Spirit von Jeep: 'Go anywhere and Do anything'.



Im Lauf der letzten 75 Jahre haben die authentischen Fahrzeuge von Jeep immer wieder neue Segmente geschaffen und waren Offroad-Pioniere für bis heute genutzte Technologien - seit der allererste Jeep im Jahr 1941 aus den Werkshallen rollte. (dpp-AutoReporter/wpr)