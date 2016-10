Kreim/Christian sind erstmals deutsche Rallyemeister

Die Deutschen Fabian Kreim und Frank Christian gewinnen mit der 3-Städte-Rallye auch das Saisonfinale und werden in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) zum ersten Mal nationaler Champion mit Škoda Auto Deutschland. Es ist der sechste DRM-Titel für die tschechische Marke.



Škoda Auto Deutschland feierte 2015 mit Fabian Kreim am Steuer ein gelungenes Comeback in der DRM. Dem talentierten Youngster gelangen gleich fünf Saisonsiege und die Vizemeisterschaft. In diesem Jahr gewann der gerade 24 Jahre alt gewordene Kreim bei acht Starts in der DRM sechs Rallyes und belegte einmal Platz zwei. Auch bei der 3-Städte-Rallye zum Abschluss ist Kreim nicht zu schlagen und triumphiert nach 120,60 Wertungskilometern mit 52,5 Sekunden Vorsprung vor seinen Markenkollegen Dominik Dinkel/Christina Kohl (D/D).



In der Gesamtwertung der DRM triumphiert am Ende Fabian Kreim mit 188 Punkten vor Christian Riedemann (139 Zähler) und Škoda-Pilot Dinkel (106 Punkte). Der vorläufige Höhepunkt einer spektakulären Entwicklung: Kreim war erst 2013 vom Kart- in den Rallye-Sport umgestiegen.



Andreas Leue, Teamleiter Motorsport und Tradition bei Škoda Deutschland sieht Fabian Kreim noch nicht am Ende seiner Entwicklung: „Der Titel ist hoffentlich erst der Anfang einer großen Karriere, die wir mit Škoda Deutschland und den Team BRR gern weiter begleiten wollen." Der große Traum von Fabian Kreim ist der Weltmeistertitel. (dpp-AutoReporter/wpr)