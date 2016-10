ADAC: Langes Wochenende lockt Ausflügler

Auch wenn lange Staus am Wochenende vom 28. Oktober bis 1. November ausbleiben könnten - auf lebhaften und regen Reiseverkehr sollten sich Autofahrer einstellen. Da am Montag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Feiertag (Reformationstag) ist und am Dienstag (Allerheiligen) in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, werden viele das verlängerte Wochenende für Ausflüge und Kurzurlaube nutzen. Auch das Ende der Herbstferien in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg werden sich auf den Straßen bemerkbar machen.



Besonders voll wird es auf den Routen zur und von der Nord- und Ostsee sowie in Richtung Alpen und Mittelgebirge. Erfreulich für Reisende: Die Baustellen-Saison geht langsam zu Ende. (dpp-AutoReporter/wpr)



Die staureichsten Fernstraßen:



A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 7 Füssen - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg - Flensburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 24 Hamburg - Berlin

A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A 72 Hof - Chemnitz

A 81 Stuttgart - Singen

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 95 bzw. B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München.