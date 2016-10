Aktualisierter Elektro-Renault Zoë mit mehr Reichweite bestellbar

Ab sofort können Kunden den Renault Zoë mit neuer Z.E. 40-Batterie und bis zu 400 Kilometer Reichweite bestellen. Die Preise für die neue Variante starten bei 24.900 Euro für den 'Life' und 26.700 Euro für die Ausstattung Intens. Das neue Topmodell Zoë Bose-Edition mit Soundsystem und Lederausstattung ist ab 29.400 Euro erhältlich. Die Preise für den Zoë mit Basisbatterie und 240 Kilometer Reichweite betragen unverändert 22.100 Euro (Life) und 23.900 Euro (Intens). Zuzüglich zum Kaufpreis legt Renault für den Zoë ein neues, vereinfachtes Batteriemietangebot mit Tarifen ab 59 Euro pro Monat auf. Alternativ dazu besteht erstmals auch die Möglichkeit, die Batterie zu kaufen. Das Angebot gilt für beide Akkuvarianten. Der Zoë mit der leistungsstarken Z.E. 40-Batterie kommt im Januar 2017 zu den Renault-Händlern.



Das neue Batteriemietangebot für den Zoë gliedert sich in zwei Tarife: den Z.E. Flex-Tarif für bis zu 7500 Kilometer Laufleistung im Jahr und den ‚Z.E. Unlimited‘-Tarif für eine unbegrenzte Laufleistung ohne Kilometerbeschränkung. Bei Z.E. FLEX zahlen die Kunden 59 Euro pro Monat für die 22-kWh-Batterie und 69 Euro für die neue Z.E. 40-Batterie mit 41 kWh Kapazität. Je weitere 2500 Kilometer pro Jahr erhöht sich die Miete für beide Stromspeicher um zehn Euro pro Monat. Vorteil: Das Konzept bietet Schutz vor Fehleinschätzungen der Laufzeit beim Vertragsabschluss. Die Kunden zahlen für die tatsächlich zurückgelegten Kilometer.



Das Z.E. Unlimited-Angebot richtet sich an Vielfahrer und beinhaltet eine pauschale Batteriemiete von 119 Euro pro Monat unabhängig von der zurückgelegten Distanz. Die Flatrate gilt exklusiv für den Z.E. 40-Akku und kann nur von Privatkunden in Anspruch genommen werden. Bereits ab einer Laufleistung von 20.000 Kilometern pro Jahr lohnt sich der Tarif.



Weiteres Novum: Erstmals können Zoë-Kunden ab Oktober den Lithium-Ionen-Akku ihres Elektrofahrzeugs auch kaufen. Die preisliche Differenz zwischen den Versionen Batteriemiete und Batteriekauf beträgt unabhängig von der Kapazität 8000 Euro. Im Kaufpreis enthalten ist eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern sowie für die Leistungsfähigkeit von 66 Prozent der zu Beginn vorhandenen Ladekapazität. (dpp-AutoReporter/wpr)