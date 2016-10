Rallye Dakar: Toyota mit neuem Auto und neuem Fahrer

Toyota bläst bei der Rallye Dakar zum Großangriff: Wenn die härteste Rallye der Welt am 2. Januar 2017 in Asunción (Paraguay) beginnt, ist das Motorsport-Team des japanischen Herstellers mit einem komplett neuen Auto und einem neuen Fahrer am Start. Nach den zahlreichen Podiumsplatzierungen der vergangenen Jahre soll mit dem Toyota Hilux Evo und dem zweifachen Dakar-Champion Nasser Al-Attiyah (Katar) der ersehnte Sieg gelingen.



Der Toyota Hilux Evo verfügt über Heck- statt Allradantrieb, was den Entwicklern mehr Freiräume lässt und weitere Vorzüge mit sich bringt. Das Gesamtgewicht sinkt um mehr als 600 auf 1300 Kilogramm. Außerdem dürfen die Reifen und die Federwege von Fahrzeugen mit Zweiradantrieb größer sein. Den Vortrieb übernimmt weiterhin ein Achtzylindermotor, der genauso wie das Getriebe zwischen den beiden Achsen platziert ist und somit eine hervorragende Gewichtsverteilung und einen niedrigen Schwerpunkt sicherstellt. Beides trägt zur verbesserten Fahrbarkeit auch unter den extremen Bedingungen der wohl härtesten Rallye der Welt bei.



Neben dem gemäß den FIA-Regularien konzipierten Rallyewagen verstärkt Nasser Al-Attiyah das Team: Der Gewinner der Rallye Dakar 2011 und 2015 wird gemeinsam mit seinem langjährigen Navigator Matthieu Baumel starten. Ihr Können und ihre Schnelligkeit haben die Beiden bereits im FIA Cross-Country World Cup unter Beweis gestellt, den sie im Hilux eindrucksvoll gewonnen haben.



Neben diesem Duo schickt Toyota Gazoo Racing 2017 erneut Giniel de Villiers ins Rennen; der 2009er Sieger wird wie in den Vorjahren vom deutschen Co-Piloten Dirk von Zitzewitz begleitet. Das dritte Fahrer-Pärchen bilden Leeroy Poulter und Rob Howie. (dpp-AutoReporter/wpr)