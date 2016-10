Astra startet in Australien und Neuseeland

Der neue Astra wird ab Ende 2016 auch in Australien und Neuseeland unter dem dort seit Jahrzehnten gut eingeführten Markennamen Holden angeboten. Als jüngstes im Internationalen Technischen Entwicklungszentrum von GM in Rüsselsheim entwickeltes Modell folgt auf die in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich eingeführten Modelle Insignia und Cascada.



In Europa wurde der Opel Astra seit der Einführung im vergangenen Jahr bereits europaweit mehr als 275.000 Mal bestellt. Die Produktion der Astra für Übersee findet im polnischen Gleiwitz statt - und nicht etwa in Deutschland, wo zB. das Werk Bochum nach 52 Jahren geschlossen wurde und 3000 Mitarbeiter (Anfang der 80er Jahre rund 20.000) in einem Gebiet mit hoher Arbeitslosenquote ihren Job verloren.



Zum Verkaufsstart im Dezember steht der Holden Astra für das australische Publikum mit zwei Leichtbau-Turbobenzinern bereit: Der erste Holden Astra wird mit dem modernen und ökonomischen, 110 kW/150 PS starken 1,4-Liter-Turbo bestückt sein. Und wer einen sportlicheren Fahrstil bevorzugt, kann den noch stärkeren 1.6 Direct Injection Turbo mit 147 kW/200 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment wählen. Beide Triebwerke sind mit Sechsstufen-Automatik oder Sechsgang-Schaltgetriebe kombinierbar.



Darüber hinaus bietet der Holden Astra eine ganze Reihe an Hightech-Systemen. Dazu zählen das intelligente, adaptive IntelliLux LED Matrix-Licht und hochmoderne Infotainment-Systeme genauso wie der Frontkollisionswarner, der Spurhalteassistent und die automatische Gefahrenbremsung. (dpp-AutoReporter/wpr)