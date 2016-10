Toyota produziert bald Hybridgetriebe und Benzinmotoren in Polen

Toyota baut seine Produktion in Europa weiter aus und fertigt künftig in Polen Hybridgetriebe und Benziner. Die Gesamtinvestitionen in die polnischen Werke steigen dadurch um rund 150 Millionen Euro auf mehr als 950 Millionen Euro. In Wałbrzych (vormals: Waldenburg) sollen ab 2018 die Getriebe vom Band laufen, die eine Schlüsselrolle in jedem Hybridauto einnehmen. 2017 startet im Werk Jelcz-Laskowice die Fertigung 1,5 Liter großer Ottomotoren, 2019 folgen Benziner mit zwei Litern Hubraum.



Hybridgetriebe sind der zentrale Baustein eines jedes Hybridantriebs. Die neuen Einheiten aus Wałbrzych sind für den 1,8-Liter-Motor bestimmt, der im kompakten Toyota Auris und im Crossover C-HR zum Einsatz kommt. Damit verlagert das Unternehmen die Produktion aus Japan nach Europa und reagiert auf die steigenden Absatzzahlen: Entfallen derzeit bereits 31 Prozent des europäischen Gesamtabsatzes auf Hybridautos, werden es 2020 voraussichtlich schon 50 Prozent sein. Mit der Fertigung werden auch Teile der Forschung und Entwicklung in Polen angesiedelt.



In Jelcz-Laskowice ergänzen die neuen Benziner ab 2017 sukzessive die bestehende Motorenfertigung, die derzeit 1,4 Liter und 2,2 Liter große Diesel umfasst. Ab Februar 2017 wird vor Ort der neue 1,5-Liter-Benziner für den Toyota Yaris montiert, 2019 folgt ein 2,0-Liter-Aggregat. (dpp-AutoReporter/wpr)