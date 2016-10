Formel-1-Fahrer Hülkenberg startet ab 2017 für Renault

Das Renault Sport Formel 1-Team verpflichtet Nico Hülkenberg. Der 29-jährige wird ab 2017 für mehrere Jahre für das Renault Werksteam in der Königsklasse des Motorsports starten. Der gebürtige Emmericher Hülkenberg wohnt steueroptimiert in Monaco und blickt auf bisher 111 Grand-Prix-Starts seit seinem Formel 1-Debüt im Jahr 2010 zurück. Auf seinem Konto stehen eine Pole Position in seiner ersten Formel 1-Saison und Siege in der GP2-Serie und bei den 24 Stunden von Le Mans, ebenfalls bei seinem ersten Start. Aktuell fährt Hülkenberg für das Team Force India. Zuvor saß er in der Formel 1 für Williams und Sauber im Cockpit.



„2017 wird die zweite Saison seit der Rückkehr der Renault-Gruppe mit einem Werksteam in der Formel 1 und markiert den nächsten Schritt auf unserem Weg. In der laufenden Saison legten wir den Grundstein für zukünftige Erfolge. Für die nächste Etappe brauchen wir einen erfahrenen Fahrer, der noch immer hungrig ist auf Podiumsplätze", kommentiert Jérôme Stoll, Vorsitzender von Renault Sport Racing, die Verpflichtung des Deutschen.



Hülkenberg erklärt: „Ich bin sehr glücklich, 2017 dem Renault Sport Formel 1-Team beizutreten. Renault gehörte immer zu den Großen im Motorsport und sorgte für unglaubliche Momente: In seiner Zeit mit Renault machte Michael Schumacher aus Deutschland nicht nur eine Formel 1-Nation, er entzündete auch meine Begeisterung für den Rennsport. Es war immer mein Traum, für ein Werksteam zu arbeiten. Die neuen Formel 1-Regeln stellen für unser Team eine gute Chance dar. In den kommenden Jahren wird Renault die Rolle des Herausforderers spielen, was zu 100 Prozent zu meiner Herangehensweise an den Rennsport passt", so Hülkenberg weiter. (dpp-AutoReporter/wpr)