Citroën C3: Individualität ab 11.990 Euro

Mutiges Design, Komfort, vielfältige Personalisierungsmöglichkeiten und modernste Technologien: Der neue Citroën C3 will frischen Wind durch sein Marktsegment wehen lassen. Auf dem deutschen Markt soll er im Januar 2017 eingeführt werden; bestellbar ist er ab sofort zu Preisempfehlungen ab 11.990 Euro.



Das außergewöhnliche Design des neuen Citroën C3 ist von einer hohen, ausdrucksstarken Frontpartie, abgerundeten Flächen und seitlichen Schrammschutzflächen (‚Airbumps‘) geprägt. Mit einer Länge von 3,99 Metern, einer Breite von 1,83 Metern und einer Höhe von 1,49 Metern ist der fünftürige Citroën C3 praktisch und kompakt zugleich.



Individualität wird beim neuen Citroën C3 großgeschrieben: Das Fahrzeug ist in neun Außenlackierungen und drei Dachfarben erhältlich - der Kunde kann somit sein Fahrzeug aus 36 möglichen Varianten konfigurieren. Farbige Elemente bringen zudem die Nebelscheinwerfer, die Außenspiegelgehäuse, die C-Säule am Heck und den auf Wunsch erhältlichen Airbumps zur Geltung.



Das Programm ‚Citroën Advanced Comfort‘ verspricht Wohlbefinden an Bord: Bequeme Sitze und ein lichtdurchfluteter Innenraum dank optionalem Panorama-Glasdach tragen ebenso dazu bei wie pfiffige Ablagen. Mediafunktionen können über einen 7-Zoll-Touchscreen gesteuert werden. Zusätzlich erleichtert das auf Wunsch erhältliche schlüssellose Zugangs- und Startsystem den Alltag.



Als Weltpremiere ist im neuen Citroën C3 eine vernetzte, hochauflösende Weitwinkelkamera verfügbar. Mit dieser integrierten Bordkamera können Fotos und Videos festgehalten werden - für soziale Netzwerke, als Indiz oder als Erinnerung.

Das Thema Sicherheit wird im neuen Citroën C3 großgeschrieben: So zählen der AFIL-Spurassistent, der Berganfahrassistent, Müdigkeitswaner, der Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie die Verkehrszeichenerkennung zur serienmäßigen Ausstattung. Einparkhilfe hinten und Klimaautomatik sind in der Ausstattung Shine Serie, bei Feel optional.



Für den neuen Citroën C3 stehen drei Benzinmotorisierungen - PureTech 68 (50 kW/68 PS), PureTech 82 (60 kW/82 PS) und PureTech 110 Stop&Start (81 kW/110 PS) - zur Verfügung. Zwei verbrauchsarme und umweltschonende Dieselmotorisierungen ergänzen das Motorenangebot: Neben dem BlueHDi 100 Stop&Start mit 73 kW/99 PS überzeugt vor allem der BlueHDi 75 Stop&Start 83g mit 55 kW/75 PS: Er weist einen kombinierten Verbrauch von 3,2 l/100 km bei einem CO2-Emissionswert von 83 g/km auf. (dpp-AutoReporter/wpr)