Jetzt für Durchblick in trüben Zeiten sorgen

Frost und Schnee stellen besondere Anforderungen an Autos. Das gilt nicht nur für die Reifen, sondern auch für viele andere Komponenten von der Batterie über Bremsen und Klimaanlage bis zu den Scheibenwischern. Autofahrer müssen jederzeit mit Nebel, überfrierender Nässe und Schnee rechnen - das gilt vor allem bei Reisen in die Mittelgebirge und die Alpen. Um Autofahrern in der kalten Jahreszeit unangenehme Überraschungen zu ersparen, bietet zum Beispiel Kia ab sofort ein umfassendes Programm zur Wintervorbereitung an. Das Spektrum reicht vom Batterie- und Lichtcheck über einen ‚15-Punkte-Wintercheck‘ - bei dem unter anderem auch Reifen, Bremsen, Servolenkung, Keilriemen, Kühlwasser und Klimaanlage überprüft werden - bis zur kleinen Inspektion.



Erhältlich sind diese Serviceleistungen beispielhaft im Rahmen der Aktion ‚Kia Wechselwochen‘, mit der die teilnehmenden Kia-Händler ihren Kunden unter anderem günstige Angebote für Winterkompletträder mit verschiedenen Felgendesigns und Bereifungen machen. Für den Kompaktwagen Kia cee'd kostet ein Winterkomplettrad mit Leichtmetallfelge und Reifen namhafter Hersteller ab 191 Euro. Was in der kalten Jahreszeit schnell zur Hand sein sollte, um bei Bedarf freie Sicht zu schaffen, findet sich im Kia Winter-Autopflege-Set. (dpp-AutoReporter/wpr)