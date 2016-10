Citroën entwickelt Elektrofahrzeug C-Zero weiter

Mit dem C-Zero bietet Citroën seit Ende 2010 als einer der ersten Automobilhersteller ein rein elektrisches Fahrzeug an. Mit einer Reichweite von rund 150 Kilometern und einer Länge von 3,48 Metern ist der Citroën C-Zero nicht nur für den Stadtverkehr, sondern auch für kurze Überlandfahrten geeignet. Für das Modelljahr 2017 wurde der Citroën C-Zero nun einer umfassenden Modellpflege unterzogen.



Serienmäßig verfügt der Citroën C-Zero zukünftig über das Remote-System: Der Fahrer kann mit Hilfe einer Multifunktionsfernbedienung sowohl die Heizung als auch die Klimaanlage bereits 30 Minuten vor dem Start aktivieren. Dies garantiert bei eisigen Temperaturen im Winter ebenso wie bei hohen Temperaturen im Sommer größeren Fahrkomfort.



Eine weitere Neuheit stellt die Fernbedienung dar, mit welcher der Beginn und das Ende des Ladevorgangs programmiert werden kann - Anzeige des Ladestands der Batterie inklusive. An einer gewöhnlichen 230-Volt-Haushaltssteckdose ist die Batterie in sechs bis elf Stunden aufgeladen - im Schnellladevorgang sogar innerhalb von 30 Minuten (80 Prozent).



Auch beim Fußgängerschutz hat sich der Citroën C-Zero weiterentwickelt: Er verfügt über einen akustischen Fußgängerwarner. So können Fußgänger den nahezu geräuschlos fahrenden Citroën C-Zero besser wahrnehmen. Zu den weiteren Innovationen zählt das neue Audiosystem DAB (Digital Audio Broadcasting) der Marke Kenwood mit vier Lautsprechern - samt Bluetooth, CD-Player und MP3-Funktion. Der C-Zero verfügt serienmäßig über ESP, ABS mit Bremsassistent, sechs Airbags, Klimaautomatik, Fahrersitz-Heizung, 15-Zoll-Leichtmetallräder und über die Citroën Connect Box inklusive Notrufsystem.



Die Preisempfehlungen für den Citroën C-Zero beginnen bei 19.800 Euro. Im Rahmen des von der Bundesregierung verabschiedeten Programms zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen ist der Citroën C-Zero förderungsberechtigt. (dpp-AutoReporter/wpr)