Eberspächer schafft 650 neue Arbeitsplätze – in Rumänien

Die eigentlich Esslinger Firma Eberspächer eröffnet ein neues Abgastechnik-Werk in Oradea/RU. Produziert werden Katalysatoren und Schalldämpfer für europäische Automobilhersteller. Das starke Wachstum des Bereichs Exhaust Technology durch neu gewonnene Aufträge erforderte den Ausbau der Fertigungskapazitäten.



Mit dem offiziellen Produktionsstart begann die Fertigung von Abgasanlagen am neuen rumänischen Standort in Oradea/Bihor. Auf einer Fläche von rund elf Hektar entstand in weniger als acht Monaten Bauzeit das rund 27.500 Quadratmeter große Werk. Darin sind sowohl die Produktions- und Logistikbereiche als auch ein Bürokomplex untergebracht. Gefertigt werden Katalysatoren und Schalldämpfer für europäische Automobilhersteller. Bis zum Jahr 2020 ist eine jährliche Fertigungskapazität von 1,5 Millionen Schalldämpfern und Katalysatoren sowie bis zu fünf Millionen Rohren geplant. Bei voller Auslastung wird alle 15 Sekunden ein Katalysator an den automatischen und hoch flexiblen Fertigungslinien produziert.



Rund 150 Arbeitsplätze schafft der Esslinger Automobilzulieferer in 2016 vor Ort. Mittelfristig sind bei voller Auslastung bis zu 650 Mitarbeiter geplant. Die sehr gute logistische Anbindung an Hauptverkehrswege zu europäischen Kunden war, neben den ausgebildeten Technikern und Ingenieuren, entscheidendes Kriterium für die Ansiedlung.



Zuletzt vergrößerte Eberspächer in Brighton, Michigan/USA den dortigen Abgastechnik-Standort für Nutzfahrzeuge um mehr als das Dreifache. In den vergangenen fünf Jahren erweiterte die Unternehmensgruppe ihre weltweiten Aktivitäten um mehr als 20 neue Standorte. (dpp-AutoReporter/wpr)