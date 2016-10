Weltmeisterschaft 2017: Hyundai zeigt neuen Rallyeboliden

Hyundai Motorsport zeigt das zukünftige Einsatzfahrzeug für die Rallye-WM 2017. Der neue Hyundai i20 WRC basiert auf dem dreitürigen i20 Coupé. Bereits seit April testet Hyundai Motorsport, die aktuelle Nummer 2 in der Herstellerwertung der WRC, das neue Modell auf verschiedenen Strecken in Europa und unter unterschiedlichsten Witterungsbedingungen. Die Fahrzeugentwickler nutzten die neuen technischen WRC-Regularien für 2017, die den Aerodynamik-Ingenieuren einen größeren Spielraum einräumen.



Durch das neue Reglement darf die Motorleistung auf bis zu 280 kW/380 PS steigen. Es ist außerdem der Einsatz von elektronisch geregelten aktiven Mitteldifferenzialen erlaubt. Durch aerodynamische Feinarbeit erzeugt der neue i20 WRC einen höheren Abtrieb als die Vorgängerversion. Die Breite der neuen Fahrzeuge wächst zudem sichtbar und lässt die WRC-Rennwagen noch spektakulärer aussehen. Bis zum Wettkampfdebüt arbeitet Hyundai Motorsport noch sein umfangreiches Testprogramm ab. Der endgültige Fahrzeugstand und weitere technische Daten werden im Dezember der Öffentlichkeit präsentiert.



Michel Nandan, Teamchef Hyundai Motorsport: „Durch das neue Reglement konnten alle Teams ihre Entwicklungsarbeit auf einem weißen Blatt Papier beginnen. Das ist eine aufregende Herausforderung für unsere Ingenieure, bei der sie aber auf die vielen Erfahrungen zurückgreifen können, die wir in den vergangenen Jahren in der Rallye-WM gesammelt haben. Als wir im April mit dem Testprogramm begonnen hatten, konzentrierten wir uns zunächst auf die Bereiche Motor und Antriebsstrang, später folgten Fahrwerk, Differenzial und Aerodynamik. Jetzt steht der Feinschliff an. Die breiteren und stärkeren Autos werden den Unterhaltungswert der Rallye-WM auf ein noch höheres Level bringen." (dpp-AutoReporter/wpr)