Paris 2016: Weltpremiere des BMW Concept X2

Mit dem BMW Concept X2 präsentiert BMW eine Neuheit im Kompaktsegment. Das Fahrzeug hat ein eigenständiges, von den anderen X-Modellen differenziertes Design, das sich auch aus der Coupé-Historie der Bayern bedient. Das Ergebnis ist ein sportliches, urbanes und kompaktes Konzept - eine Verbindung von Dynamik und stämmiger Solidität.



Bereits in den Proportionen zeigt sich der eigenständige Charakter des BMW Concept X2: Während die großen Räder und das typische Zweiboxdesign den funktionalen X-Charakter unterstreichen, lassen ein langer Radstand, die langgezogene Dachlinie, kurze Überhänge und die stark in Fahrtrichtung geneigte C-Säule den Fahrzeugkörper sportlich flach wirken.



Das Konzeptauto kündigt ein Serienmodell für die nähere Zukunft an. (dpp-AutoReporter/wpr)