PSA bringt neue Marke für Dienstleistungen zur neuen Mobilität

Um auf die gesellschaftlichen Veränderungen und das Auftauchen neuer gemeinschaftlicher Nutzungsformen zu reagieren, vereint die Groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS) all ihre Online-, Dienstleistungs- und Mobilitätsangebote nun in einer neuen Marke: Free2Move.



Der Vorstandsvorsitzender Carlos Tavares kündigt die Einführung von ‚Free2Move‘ an, der neuen Marke der Groupe PSA, die nachhaltige, intelligente, sichere und vernetzte Mobilitätslösungen entwickeln wird. Sie vereint über eine Plattform alle Mobilitätsdienstleistungen der PSA-Gruppe, die auf die verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse ihrer Kunden eingehen: Carsharing, Flottenmanagement und finanzielle Angebote zum Fahrzeugleasing.



Ebenfalls Teil dieser neuen Marke werden die von Peugeot, Citroën und DS Automobiles sowie den Partnern der PSA-Gruppe betriebenen Miet- und Carsharing-Services sein. Die Groupe PSA führt somit die Entwicklung ihres Dienstleistungsangebots im Bereich Mobilität durch Free2Move fort. (dpp-AutoReporter/wpr)