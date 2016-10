Weltpremiere des neuen Jeep Compass

Die FCA-Marke Jeep hat den neuen Compass vorgestellt. Er ist positioniert als Kompakt-SUV, der weltweit in mehr als 100 Ländern verkauft werden wird und für den insgesamt 17 verbrauchsarme Antriebskombinationen zur Wahl stehen.



Der neue Jeep Compass soll mit seinen Eigenschaften für die internationale Ausrichtung der Marke stehen: 4x4-Geländetauglichkeit bei guter Straßendynamik, effiziente Antriebe, typisches Jeep-Design, überragende Dynamik auf der Straße, Open-Air-Fahrvergnügen und moderne Sicherheits-Elemente und Technologie.



Der bisher leistungsfähigste Kompakt-SUV wird im ersten Quartal 2017 in Nordamerika auf den Markt kommen, in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika in der zweiten Jahreshälfte 2017. Nähere Angaben zu Technik, Ausstattungen und Preisempfehlungen stehen noch nicht zur Verfügung. (dpp-AutoReporter/wpr)