Schwere Nutzfahrzeuge heute deutlich sparsamer

Moderne schwere Nutzfahrzeuge der Abgasnorm Euro 6 verbrauchen 22 Prozent weniger Dieselkraftstoff als vergleichbare Euro-2-Modelle noch vor 20 Jahren. Das hat ein Test der Fachzeitschrift ‚lastauto omnibus‘ gemeinsam mit der Dekra ergeben. Die Redaktion hatte drei Mercedes-Benz der Baujahre 1996, 2003 und 2016 ausgewählt, die für die Abgasnormen Euro 2, Euro 3 beziehungsweise Euro 6 stehen sollten. Die unabhängige Sachverständigen-Organisation Dekra wachte darüber, dass die Fahrzeuge in einem vergleichbaren und technisch einwandfreien Zustand waren. Sie prüfte zudem, ob das Testverfahren den Anforderungen der Objektivität genügte.



Dr. Wolfgang Bernhard, Mitglied des Vorstandes der Daimler AG und dort zuständig für die Sparte Daimler Trucks sagt, dass Mercedes-Benz-Lkw in Europa eine Einsparung von mehr als 50 Millionen Tonnen CO2 erzielten. Parameter dieser Berechnung: der Absatz von rund einer Million Mercedes-Benz-Lkw im Fernverkehrssegment in Europa von 1996 bis heute sowie eine konservativ geschätzte Laufleistung von 75.000 Kilometern pro Fahrzeug und Jahr bei einer Einsatzdauer von acht Jahren. Der aktuell bei den zertifizierten Dekra-Versuchsfahrten gemessene Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer für die Baujahre 1996, 2003 und 2016 wird für die übrigen Jahre linear fortgeschrieben.



Sowohl die Fahrzeugindustrie wie auch die Vertreter von Industrie- und Umweltverbänden nutzen die Messwerte von ‚lastauto omnibus‘ für ihre Argumentationen bis hin für die Arbeit innerhalb der Gremien der Europäischen Kommission. Zuletzt interpretierten Industrievertreter und Experten der Umweltverbände die Verbrauchswerte von lastauto omnibus unterschiedlich, weswegen die Redaktion diesen Verbrauchstest über die Fahrzeuggenerationen aus 20 Jahren entwickelte und durchführte. Den vollständigen Test sowie Informationen zu den Rahmenbedingungen finden Sie in Ausgabe 10/2016 von lastauto omnibus. (dpp-AutoReporter/wpr)