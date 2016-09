Renault Koleos Initiale Paris: Luxuriöses SUV mit Topausstattung

Das beim Pariser Autosalon erstmals in Europa gezeigte SUV-Modell Renault Koleos kommt im Frühjahr 2017 auch als besonders reichhaltig ausgestattetes Modell ‚Initiale Paris‘. Äußerlich ist das Topmodell an einer schwarzen Metallic-Lackierung und speziellen 19-Zoll-Leichtmetallrädern zu erkennen.



Im Innenraum des Koleos Initiale Paris setzen hochwertige Polster und Verkleidungen in grauem Nappa-Leder sowie das Lederlenkrad Akzente. Dazu kommen beheizbare, elektrisch einstellbare 6-Wege-Sitze für Fahrer und Beifahrer sowie Sitzheizung für die Fondplätze. Die Topausführung Koleos Initiale Paris verfügt über ein Online-Multimediasystem mit hochformatigem 22,1 Zentimeter-Touchscreen. Zusätzlich zum berührungssensiblen Kapazitiv-Bildschirm lässt sich das System auch per Sprachsteuerung oder Lenkradfernbedienung steuern. Das Renault R-LINK 2 ist individuell konfigurierbar, so dass einmal abgespeicherte persönliche Einstellungen und oft genutzte Funktionen sofort zur Verfügung stehen. In das Gerät ist ein leistungsfähiges Navigationssystem mit 3D-Darstellung von Gebäuden integriert.



Die Liste der Komfortelemente für den Koleos umfasst außerdem das Soundsystem von Bose. Insgesamt zwölf Premium-Lautsprecher sorgen für einen raumfüllenden Klang in Surround-Qualität. Hinzu kommt der Easy Park-Assistent, der das SUV-Modell nahezu autonom ein- und ausparkt.



Für Sicherheit sorgt eine breite Auswahl an Fahrerassistenzsystemen auf Basis modernster Radar-, Kamera- und Ultraschalltechnik. Hierzu zählen Sicherheitsabstand-Warner, Notbremsassistent, Müdigkeitserkennung und Totwinkelwarner. Hinzu kommen Spurhalte-Warner, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner und Fernlichtassistent. Als weiteres System ist der adaptive Tempopilot verfügbar. (dpp-AutoReporter/wpr)