New Yorker Polizei bestellt 250 smart

Wendig und zuverlässig: Das sind die wesentlichen Gründe, warum sich das Support Services Bureau (SSB) der New Yorker Polizei unter Leitung von Deputy Commissioner Robert S. Martinez dafür entschieden hat, die 9000 Fahrzeuge umfassende Flotte der New Yorker Ordnungshüter um 250 smart fortwo zu ergänzen. Ebenfalls entscheidend: Anders als die bisher eingesetzten dreirädrigen Motorräder besitzen die smart eine Klimaanlage und erleichtern so den Streifenpolizisten ihren Dienst im heißen New Yorker Sommer.

Die weiß-blauen Polizei-smart sind spezifisch ausgerüstet, unter anderem mit Blaulicht auf dem Dach und einem Polizei-Funkgerät. Officer Ralph Jefferson, der einen der ersten smart fortwo übernahm und damit in Chinatown unterwegs ist, freut sich: „Der smart ist geräumig und flink und macht meinen Job deutlich einfacher. Und außerdem höre ich von allen Seiten: Die kleinen Streifenwagen sind ja richtig goldig." (dpp-AutoReporter/wpr)