508 PS: Cadillac ATS-V Coupé von GeigerCars

Wer in Deutschland einen leistungsstarken, amerikanischen Sportwagen fahren will, der wählt meist einen der typischen, allseits bekannten Vertreter: Muscle-Cars wie Ford Mustang und Chevrolet Camaro buhlen mit Klassikern à la Dodge Viper und Corvette um die Gunst der Kunden.



Andere Hersteller wie beispielsweise Cadillac geraten dabei oft in Vergessenheit, etwa durch den Ruf, in erster Linie luxuriöse Limousinen zu bauen. In Form der V-Topmodelle hat die edle GM-Tochter seit Jahren aber auch kraftstrotzende Sportler im Portfolio. Mit der auf 374 kW/508 PS leistungsgesteigerten Version des Cadillac ATS-V bietet der auf US-Cars spezialisierte offizielle Cadillac-, Corvette-, Chevrolet-, Ford-Händler Karl Geiger eine noch exklusivere Alternative an.



Gegenüber der Serienleistung des von zwei Turboladern beatmeten V6-Triebwerks mit 3,6 Litern Hubraum bedeutet das GeigerCars-Tuning eine Steigerung von 39 PS; das maximale Drehmoment steigt von 603 auf 659 Nm bei 4600/min. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht der ATS-V in GeigerCars-Spezifikation bei 312 km/h.



Ermöglicht wird die Verbesserung der Performance-Daten durch den Einbau eines Edelstahl-Klappenauspuffsystems ab Kat samt X-Pipe, Klappensteuerung und 110 Millimeter durchmessenden Endrohren. In Verbindung mit einer neuen Softwareabstimmung ist die Anlage zu einem Preis von 7900 Euro erhältlich. Im Übrigen verfügt der ATS-V bereits ab Werk über Brembo-Bremen, Launch Control, elektronisches Sperrdifferenzial.



Das serienmäßige Magnetic Ride Control-Fahrwerk optimiert GeigerCars mit Hilfe besonders sportlich abgestimmter Federn für 1090 Euro, die den ATS-V zudem um 25 Millimeter tiefer legen. Des Weiteren verfeinern die Münchener Spezialisten das Erscheinungsbild des Coupés durch die Montage eines OZ Leggera-Felgensatzes in 9x19 und 9,5x19 Zoll. Er ist mit einer Bereifung in 255/30R19 sowie 275/30R19 als Komplettradsatz inklusive Montage für 3990 Euro erhältlich.



Trotz aller Sportlichkeit muss der Kunde übrigens nicht gänzlich auf den markentypischen Luxus verzichten: Serienmäßig verbaut Cadillac Annehmlichkeiten wie Recaro-Sportledersitze, eine Zweizonen-Klimaautomatik, ein Bose-Soundsystem und eine ganze Armada an Assistenzsystemen. Der GeigerCars-ATS-V ist zum Komplettpreis von 88.630 Euro erhältlich. (dpp-AutoReporter/wpr)