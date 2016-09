Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard: 5,6 Tonnen Sonderschutz

Das Spitzenmodell von Mercedes-Maybach mit Vis-à-vis-Sitzanordnung hinter der Trennscheibe ist jetzt auch als S 600 Pullman ‚Guard‘ bestellbar. Staatsoberhäuptern und anderen besonders gefährdeten Personen steht damit ab Mitte 2017 ein exklusives Fahrzeug ab 1,4 Millionen Euro zur Verfügung.



Der Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard bietet eine vollumfängliche Schutzwirkung der Schutzklasse VR9 (im durchsichtigen und undurchsichtigen Bereich) und ist in der Widerstandsfähigkeit gegen Sprengbelastung nach der Richtlinie ERV 2010 zertifiziert. Er wurde zusammen mit dem nicht sondergeschützten Pullman entwickelt und bietet die gleichen Innenraummaße wie dieser. Das Leergewicht des S 600 Pullman Guard beträgt 5,1 Tonnen, sein zulässiges Gesamtgewicht 5,6 Tonnen. Der V12-Biturbo-Motor des Mercedes-Maybach Pullman setzt dem Gewicht 390 kW/530 PS aus 5980 cm³ Hubraum und ein maximales Drehmoment von 830 Nm ab 1900/min entgegen. Die Höchstgeschwindigkeit des Pullman Guard ist elektronisch auf fluchttaugliche 160 km/h begrenzt.



Das Schutzkonzept wurde an die besonderen Verhältnisse der 6,50 Meter langen Limousine angepasst. So betont die Panzerung im Fond den Séparée-Charakter der Chauffeur-Limousine: Nicht die Heckscheibe ist gepanzert, sondern ein hinter den Sitzen angeordnetes Stahlschott sichert den Kopfbereich der Fahrgäste. Von außen ist die Sonderschutz-Ausstattung wie bei allen S-Klasse Guard-Modellen kaum zu erkennen. Dafür sorgen zum Beispiel die dunkel getönten Fenster im Fahrgastbereich. Als Extras sind Sirene, Blitzleuchten, Funkgeräte, Notstartbatterie und Außenkommunikationssystem lieferbar.



Hohen Komfort bietet das servounterstützte Öffnen und Schließen der Fondtüren. Ein Elektromotor verstärkt die aufgebrachte Handkraft. So sind die großen und wegen ihrer Panzerung extrem schweren Türen bequem zu bedienen; die Scheibenheber arbeiten hydraulisch. Für moderierte Diskretion sorgt die Trennwand zwischen Fond und Fahrerbereich - deren Scheibe lässt sich elektrisch absenkenund kann auf Knopfdruck von transparent auf undurchsichtig geschaltet werden. Dadurch sind - in Kombination mit den gleichfalls serienmäßigen Vorhängen für die Fondfenster - unterschiedliche Niveaus an Privatsphäre möglich. Ebenfalls elektrisch ausfahren lässt sich der serienmäßige, 47 cm große Monitor im Format 16:9, der vor der Trennwand sitzt.



Die Panzerung des Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard besteht aus speziellen Aramid- und PE-Komponenten. An kritischen Fugen und Materialübergängen sorgen Überlappungssysteme für umfassenden ballistischen Schutz. Die Verglasung wurde als wesentlichem Bestandteil der Schutzvorrichtungen bei Material- und Dickenauswahl besonderes Augenmerk geschenkt. Die Scheiben sind innen gegen Splitter mit Polycarbonat beschichtet und bieten durch ihre Schichtstruktur sehr gute optische Eigenschaften.



Durch das Zusammenwirken aller Komponenten entsteht für die Passagiere ein hochwirksamer Schutzraum, der neben dem ballistischen auch einen Schutz gegen Sprengmittel einschließt. Mit seinem ausgefeilten, starken Schutzsystem hat der neue S 600 Pullman Guard sämtliche Anforderungen der für den Personenschutz in Deutschland maßgebenden Behörden bestanden und ist vollumfänglich gemäß der Widerstandsklasse VR9 zertifiziert (nach BRV 2009, Fassung 2) - bei Sprengungen erfüllt der Pullman Guard dank Bodenpanzerung die ERV 2010. (dpp-AutoReporter/wpr)