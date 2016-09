Stühlerücken in der Kölner Führung bei Ford

Gunnar Herrmann (56), Vice President Quality, Ford Europa, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2017 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH berufen. Er begann seine berufliche Laufbahn 1979 als Auszubildender bei Ford. Nach Abschluss seiner Ausbildung studierte er in Hamburg Fahrzeugbau und erwarb an der Loughborough University in England einen Master-Abschluss in Advanced Automotive Engineering. 1986 begann Herrmann im John Andrews-Entwicklungszentrum in Köln-Merkenich in der Karosserie-Konstruktion. Nach einer Verpflichtung in den USA leitete er seit 1994 verschiedene Fahrzeugprojekte und zeichnete ab 2002 als Entwicklungsdirektor für das weltweite Modellangebot von Ford im wichtigen C-Segment verantwortlich. Seit 2012 ist Herrmann Mitglied der Geschäftsführung von Ford Europa und als Vice President europaweit für die Qualitätssicherung verantwortlich.



Herrmann folgt auf Bernhard Mattes (60), der nach nun 14 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für Ford in Deutschland und damit als dienstältester Automobil-Vorstandschef per 1. Januar 2017 in den Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH wechseln wird. Mattes hatte das Amt am 12. September 2002 übernommen, seit der Umfirmierung zur GmbH ist er Vorsitzender der Geschäftsführung. Seit Juli 1999 war er als Vorstand Marketing/Verkauf und als stellvertretender Vorstandsvorsitzender tätig. In seine Amtszeit fallen wegweisende Entscheidungen wie die Neuausrichtung der Händlernetzstruktur, die Entwicklung und Umsetzung der Ford-Nutzfahrzeugstrategie, zukunftsweisende Investitionsvereinbarungen für die deutschen Produktionsstandorte und der Einstieg in Digitalisierung und neue Mobilitätsangebote.



Ebenfalls zum 1. Januar 2017 wird Wolfgang Kopplin (49), Geschäftsführer Marketing/Verkauf, zusätzlich in die neue Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH berufen und wird weiterhin für das operative Geschäft in Deutschland verantwortlich sein. Kopplin ist seit 1996 für Ford tätig und bekleidete verschiedene europäische Managementpositionen in den Bereichen Finanz, Business Strategy sowie Produkt Marketing, unter anderem ab 2005 als Direktor Finanz im Bereich Marketing und Verkauf. Ab 2007 verantwortete er als Generaldirektor und Verwaltungsratsvorsitzender das Geschäft der Ford Switzerland S.A. und ab 2010 als Direktor Verkauf den Vertrieb von Ford in Deutschland. Kopplin ist seit März 2014 Mitglied der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und darüber hinaus als Managing Director verantwortlich für den nationalen Vertrieb von Ford in Deutschland. (dpp-AutoReporter)