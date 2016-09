Toyota Avensis Kombi ist ein Familienauto des Jahres

Leser der Zeitschriften ‚Auto Straßenverkehr‘ und ‚Eltern‘ haben den Toyota Avensis Touring Sports zum ‚Familienauto des Jahres 2016‘ in der Importwertung (20.000 bis 25.000 Euro) gewählt: 23.450 Lesende hatten in sieben Preiskategorien die Wahl zwischen 148 Kombis, Vans und SUV mit einem Kofferraumvolumen von mindestens 400 Litern.



In einer verbundenen Befragung nannten 88 Prozent der Teilnehmenden als wichtigstes Kriterium für ein gutes Familienauto einen großen Kofferraum, gefolgt von einem guten Platzangebot im Innenraum (77 Prozent) und Sicherheit (76 Prozent). Einen sparsamen Motor wünschen sich 63 Prozent der Befragten, niedrige Unterhaltskosten 59 Prozent.



Der Avensis Touring Sports (ab 24.640 Euro) passt mit einem Kofferraumvolumen von 543 bis 1600 Litern und dem serienmäßigen ‚Safety Sense System‘ mit Pre-Collision System, Spurhalteassistent, Fernlichtassistent und Verkehrszeichen-Erkennung nach Ansicht der Leserschaft am überzeugendsten in dieses Profil. (dpp-AutoReporter/wpr)