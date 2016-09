Hannover 2016: Neues vom Volkswagen Amarok

Das Sondermodell Amarok Canyon und die Ausstattungsvariante Amarok Comfortline feiern ihre Weltpremieren auf der IAA (22. bis 29.September) in Hannover, mit den neuen V‑Sechszylindern von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Zudem sind als Messepremieren der neue Amarok Aventura und der Amarok Highline vor Ort. Ebenfalls erstmals zu sehen ist die zweite V6‑Leistungsstufe des Amarok, der 150 kW/204 PS starke Sechszylinder, der in den Modellvarianten Canyon, Comfortline und Highline verfügbar sein wird - wahlweise als 8-Gang-Automatik mit permanentem Allradantrieb oder mit später einsetzendem 6-Gang-Schaltgetriebe und zuschaltbarem Allrad.



Souverän und robust: Mit seiner Ausstrahlung und Präzision soll der neue Amarok auch Kunden aus dem klassischen SUV-Segment begeistern. Auf der diesjährigen Nutzfahrzeug-IAA, vom 22. bis 29. September, ist das Sondermodell Amarok Canyon als Weltpremiere zu sehen: Erstmals fährt der neue Canyon, basierend auf der zugleich vorgestellten Ausstattungslinie Comfortline, in Europa mit einem V6-Turbomotor mit EU6 vor. Dieser 150 kW/204 PS starke TDI-Dieselmotor mit maximal 500 Newtonmetern Drehmoment hat ebenfalls seinen ersten Auftritt auf der Messe in Hannover. Er stellt die mittlere der künftig drei erhältlichen Leistungsstufen des V6-Aggregats dar.



Der Amarok Canyon ist in Europa ausgestattet mit 4Motion-Allradantrieb, 17-Zoll-Leichtmetall-Rädern und Canyon-spezifischen Ausstattungsmerkmalen wie mattschwarzen Schweller-Rohren, einer mattschwarzen Sportsbar und weiteren schwarzen Anbauteilen: Dazu zählen die Türgriffe, die mattschwarzen B-Säulen, die optional verfügbaren schwarzen Radlaufverbreiterungen, die Laderaumbeschichtung für die Cargobox sowie die abgedunkelten Rückleuchten. Das erfolgreiche Sondermodell des Amarok Pickup mit Doppelkabine und neuer V6-Motorenbasis wird wieder ein echter ‚Hingucker‘ - auf dem Messestand in Hannover genauso wie später auf der Straße.



Die Preise des neuen Amarok Canyon mit dem 150 kW/204 PS starken V6-Zylinder, Allrad und 6-Gang-Schaltgetriebe in Deutschland starten bei 36.310 Euro netto (43.208 Euro inkl. MwSt.). Der Amarok Comfortline mit der gleichen Motorisierung beginnt bei 32.630 Euro netto (38.830 Euro inkl. MwSt.). Der Aufpreis für die 8-Gang-Automatik liegt für beide Modellvarianten bei moderaten 1820 Euro netto (2166 Euro inkl. MwSt.).



Der Pickup, der auf der Straße wie im Gelände zuhause ist, erreicht in seiner höchsten Leistungsstufe 550 Newtonmeter Drehmoment und 165 kW/224 PS. Bis zu 193 Stundenkilometer Spitze und der Spurt von 0 auf 100 Stundenkilometer sind in 7,9 Sekunden möglich. Der Amarok ist der einzige Pickup im B-Segment, der mit einem V6 vorfährt. Die 224-PS-Top-Motorisierung steht in Kombination mit 8-Gang-Automatik und Allradantrieb ausschließlich den beiden höchsten Ausstattungslinien, dem neuen Amarok Aventura und dem Amarok Highline, zur Verfügung. Auch diese beiden Amarok-Modelle feiern zur IAA ihre Messepremiere.



Der Amarok Aventura bietet 14-Wege-ergoComfort-Sitze für Fahrer und Beifahrer und eine Rückfahrkamera mit Einparkassistenz-System ‚Park Pilot‘. Mobile Online-Dienste und App Connect sind ebenfalls an Bord.



Als Highline kostet der Amarok V6 mit 165 kW/224 PS, Allradantrieb und 8-Gang-Automatik in Deutschland ab 41.855 Euro netto (49.807 Euro inkl. MwSt.). Der Highline mit dem 150 kW/204 PS V6, Allradantrieb und 6-Gang-Schalter fängt an bei 39.360 Euro netto (46.838 Euro inkl. MwSt.). Die Top-Ausstattung des Amarok Aventura mit dem V6 TDI und 165 kW, Allradantrieb und 8-Gang-Automatik kommt auf 46.530 Euro netto (55.371 Euro brutto).



Amarok Comfortline mit dem 150 kW-V6, Amarok Highline als 150 kW- und 165 kW-V6 und Amarok Aventura mit dem 165 kW-Sechszylinder sind ab Ende September 2016 erhältlich; die Markteinführung des neuen Sondermodells Amarok Canyon ist für das Frühjahr 2017 geplant. (dpp-AutoReporter/wpr)