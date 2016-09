Paris 2016: Mitsubishi zeigt zwei SUV-Studien

Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts von Mitsubishi Motors auf der ‚Mondial de l'Automobile 2016‘ in Paris (01. - 16. Oktober) steht die Studie GT-PHEV Concept, ein Highend-SUV-Modell mit hochmodernem Plug-in Hybridsystem und Triple Motor-Allradkonzept, bestehend aus insgesamt drei Elektromotoren.



Einen weiteren Blick in die Zukunft bietet die seit dem Autosalon in Tokio 2015 bekannte Studie eX Concept, ein kompaktes SUV-Modell mit rein elektrischem Antrieb neuester Generation.



Darüber hinaus wird der 2017er Jahrgang des Outlander und Plug-in Hybrid Outlander präsentiert. Er kommt unter anderem mit neuer Mittelkonsole, verfeinerter Materialanmutung im Innenraum sowie der neuesten Version des Frontkollisions-Warnsystems ‚Forward Collision Mitigation System‘, das jetzt mit einer zusätzlichen Funktion zur Fußgängererkennung ausgestattet ist. Ebenfalls an Bord sind ein Totwinkelwarnsystem sowie weitere, hochentwickelte Aktiv-Sicherheitselemente. Das Hybridmodell wird mit einem per Schalter wählbaren EV-Modus ausgestattet, der auf Fahrerwunsch dem rein elektrischen Fahren Priorität einräumt. (dpp-AutoReporter/wpr)