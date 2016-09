Paris 2016: C3 WRC Concept Car zu Citroëns WRC-Comeback

Citroën Racing kommt dem Comeback in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft immer näher - die neue Herausforderung, der sich die französische Erfolgsmannschaft ab dem kommenden Jahr stellen wird. Gleichzeitig wird die Präsentation des neuen C3 unterstützt, eines leistungsstarken Autos mit einem einzigartigen Design. Auf der diesjährigen Paris Motor Show gibt es einen ersten Blick auf das C3 WRC Concept Car. Es wurde vom Citroën Designzentrum zusammen mit Citroën Racing entworfen und zeigt eine extreme Vision des neuen C3.



Das Concept Car ist ein Vorbote für das neue World Rally Car, das im Januar 2017 bei der Rallye Monte Carlo erstmals eingesetzt werden soll. Citroën kann auf eine lange Erfahrung in der Rallye-WM zurückblicken - mit acht Herstellertiteln und der Rekordzahl von 96 Siegen. Den neuen C3 hält Citroën für technisch wie geschaffen für die eng umkämpfte Meisterschaft. Nahrung erhält das Selbstbewusstsein durch den frischen Fahrertitel in der FIA-Tourenwagen-Weltmeisterschaft WTCC; es fehlen nur noch wenige Punkte, um mit dem (in Deutschland nicht angebotenen Stufenheckauto) C-Elysée im dritten Jahr des Programms auch den dritten Sieg in der Herstellerwertung einzufahren.



Das C3 WRC Concept Car ähnelt der fast fertigen Version für den Rallyeeinsatz, ohne jedoch bereits alle Details zu offenbaren. Es basiert auf der Linienführung des neuen C3; die sehr sportliche, muskulöse Studie greift die Designelemente der Serienversion auf: das auf zwei Ebenen beleuchtete Markenzeichen, das zweifarbige Dach und Farbakzente, die die Lacktöne des Daches zitieren. Das Chassis wurde um 55 Millimeter verlängert, um größeren aerodynamischen Spielraum zum Beispiel für den Frontspoiler zu ermöglichen.



Die Karosserie des 380 PS starken C3 WRC wurde den Anforderungen der Rallye-Weltmeisterschaft angepasst und verfügt über bullige Stoßstangen, die den Look des Autos noch einmal unterstreichen. Die verchromten Doppelwinkel reichen bis zum LED-Tagfahrlicht. Die dekorativen Elemente des Auto wurden ebenfalls verstärkt: Das Dach zieren Gelkapseln und eine gelbe Umrandung. Die gelben Außenspiegel aus Carbon sind eine Referenz an den Motorsport und sind in einer Farbe lackiert, die für den neuen C3 erhältlich sein wird. Seine Breite von 1875 mm wurde dem neuen Regelwerk ebenso angepasst wie die aerodynamischen Bauteile an der Front und am Heck. (dpp-AutoReporter/wpr)