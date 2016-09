Hannover 2016: FCA-Marke Ram Truck expandiert über USA hinaus

Der seit 2009 als eigene Marke im jetzigen FCA-Konzern (Fiat Chrysler Automobiles) geführte Pick-up-Hersteller Ram Truck präsentiert sich zum ersten Mal auf der Nutzfahrzeug IAA (22. bis 29. September) und debütiert damit in der internationalen Arena in Vorbereitung auf eine Präsenz in Nutzfahrzeug-Märkten außerhalb Nordamerikas.



Das erste Ausstellungsfahrzeug ist ein gewaltiger Ram 1500 Quad Cab Sport 5.7 V8 HEMI mit Achtgang-Automatikgetriebe. Der Benzinmotor ist für den Betrieb mit Flüssiggas (LPG) umgebaut und bietet damit sparsameren Verbrauch und eine größere Reichweite im Vergleich zur Benzinversion. Das System arbeitet sowohl mit LPG als auch mit Benzin.



Der ausgestellte Ram verfügt über eine für Europa homologierte Anhängerkupplung, Ledersitze einen flach umlegbaren Ladeboden über den umgeklappten Rücksitzen, eine angepasste Übersetzung der Antriebsachse sowie ein Schlupf regulierendes Hinterachs-Differential. Äußerlich fällt der Pickup mit einer Sport Performance Motorhaube und einer schwarzen Verkleidung für den gesamten Ladebereich auf. Der Zweiklang aus ‚Arbeit und Spaß‘ - sowie die Vielseitigkeit des Ram ist noch verstärkt mit passendem, für Europa homologiertem Zubehör von Mopar wie zum Beispiel den schwarzen Trittbrettern und einer stabilen schwarzen Staukiste für Ausrüstung.



Bob Hegbloom, Leiter Ram Truck International bei FCA US LLC, freut sich: „Dies ist die wichtigste Messe in der Welt der Nutzfahrzeuge und damit der perfekte Einstieg für Ram Truck zur Erweiterung des Geschäfts auf neue Märkte. Wir sammeln Feedback von Kunden und Medien."



Ram Truck deckt den gesamten Pickup-Markt ab, vom Ram 1500 als üppiges Familienauto für den amerikanischen Alltag über den Ram 3500 Heavy Duty für den hart arbeitenden Unternehmer bis zum Ram ProMaster, auf den sich Betriebe bei ihren täglichen Transporten verlassen. (dpp-AutoReporter/wpr)