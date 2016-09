DriveGuard: Bridgestone erweitert Winterreifen-Sortiment

Pünktlich zur Wechselzeit bringt Bridgestone seinen ‚DriveGuard‘-Reifen in einer Winterversion auf den Markt. Die Technologie ermöglicht auch im Pannenfall eine Weiterfahrt von 80 km bei bis zu 80 km/h, um einen gefährlichen Reifenwechsel bei Schnee und Eis zu vermeiden. Der Reifen bietet umfangreiches Sicherheitspaket aus Notlaufeigenschaften und optimaler Nasshaftung sowie präzisem Handling auf trockener und nasser Fahrbahn; er passt auf nahezu jeden Pkw mit Reifendruckkontrollsystem (RDKS). DriveGuard Winter ergänzt das aktuelle Reifensortiment des Marktführers aus Japan, bestehend aus dem Blizzak LM001, dem Blizzak LM-80 EVO und dem DM-V2 für SUV. Er ist in zehn Größen in der 45er- bis 65er-Serie für 15"- bis 17"-Felgen erhältlich.



Wie die Sommerversion zeichnet sich auch Bridgestone DriveGuard Winter durch verstärkte Seitenwände sowie die von Bridgestone entwickelten Hightech-Kühlrippen (Cooling Fins) aus, die entstehende Hitze bei Druckabfall verringern. Fahrer können so, unabhängig von Größe der Beschädigung, nach einer Reifenpanne noch 80 km bei einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h sicher weiterfahren - schnell und lange genug, um die winterliche Reise bis zu einer günstig gelegenen Werkstatt fortzusetzen. Die hornartig geformten Rillen des DriveGuard Winter transportieren Wasser und Matsch schnell aus der Kontaktfläche ab - in Verbindung mit der ‚NanoPro-Tech‘-Mischung. (dpp-AutoReporter/wpr)