Hannover 2016: VW zeigt Vielfalt seiner T-Baureihe

Auf der diesjährigen Nutzfahrzeug-IAA in Hannover (22. - 29. September) zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge die breite Angebotspalette der Transporter-Baureihe der sechsten Generation, vom Kastenwagen über verschiedenste Umbauten für gewerbliche Einsatzzwecke, den Caravelle und den California bis zum hoch ausgestatteten Multivan.



Der Multivan PanAmericana vereint den Komfort des Multivan mit der Offroad-Kompetenz eines SUV. Er kann mithilfe seiner Höherlegung um 20 Millimeter (optional abwählbar) und 17"- bzw. optional 18"-Leichtmetallrädern auch unwegsames Gelände entern. Den Offroad-Anforderungen ist er mit strukturlackierten Stoßfängern, Designunterfahrschutz vorn und hinten, Seitenschwelleraufsätzen und Steinschlagschutzfolien im unteren Fahrzeugbereich gewachsen.



Neben diesen funktionalen Highlights verfügt der Multivan PanAmericana über ein markantes und zugleich edles Outfit: Privacy-Verglasung des Fahrgastraumes, abgedunkelte LED-Heckleuchten, ein Highline- Kühlerschutzgrill sowie das hochwertige PanAmericana-Logo an den B-Säulen sorgen für einen optisch souveränen Auftritt.



Aber nicht nur von außen überzeugt der Multivan PanAmericana: Der optionale Riffelblechboden im Fahrgastraum und robuste Gummifußmatten sind auch verschmutzten Mountainbikes und schneebedeckten Snowboards gewachsen.



Mit Multifunktionslederlenkrad und Lederschaltknauf, Climatronic, Einstiegsleuchten mit PanAmericana-Schriftzug und der Pedalerie in Edelstahl materialisieren das Konzept eines multifunktional-robusten und dabei stylishen Allrounders. Das gesamte Interieur zeichnet sich durch einen Mix aus hochwertigen, dabei gleichzeitig auch widerstandsfähigen Materialien aus: Typische Stilelemente wie Sitze mit einem speziellen Einsatz (black & white), Pads aus Alcantara und umlaufenden U-Nähten in entsprechender Kontrastfarbe sowie optionaler BiColor-Lederausstattung unterstreichen den exklusiven Charakter dieser speziellen Multivan-Edition.



Der neue Multivan PanAmericana ist als Benziner und Diesel mit Front-oder Allradantrieb ab 84 kW/114 PS erhältlich. Die Preise beginnen bei 47.552 Euro inkl. MwSt., die Varianten mit Allradantrieb bei 54.984 Euro.



Der 84 kW-TDI-Motor ergänzt ab sofort die Motorenpalette der T-Baureihe um eine attraktive Variante und schließt die Lücke zwischen dem 75 kW-TDI und dem 110 kW-TDI. Damit stehen für die sehr erfolgreiche T-Baureihe nun fünf Diesel- und zwei Benzinmotoren mit einer Bandbreite von 62 kW bis 150 kW zur Wahl. (dpp-AutoReporter/wpr)