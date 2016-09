Paris 2016: SsangYong Konzept LIV-2 kündigt Premium-SUV an

Auf dem Pariser Autosalon (1.-16. Oktober) zeigt die südkoreanische Marke SsangYong den LIV-2 (= Limitless Interface Vehicle). Das Konzeptauto soll ein neues SUV der Premium-Kategorie ankündigen, das für 2017 auch in Deutschland erwartet wird. Er wird von einem 2,2-Liter-Euro-6-Dieselmotor oder dem neuentwickelten Zweiliter Turbo-Benzinmotor mit Direkteinspritzung angetrieben. Mit einem besonders hohes Maß an Sicherheit und einem modernen Luxus-Interieur mit fast allen Errungenschaften der modernen Kommunikation will SsangYong unterstreichen, dass die Marke in Korea ein hohes Image genießt. Dazu passt der neue Slogan ‚Dignified Motion' (würdevolle Fortbewegung).



SsangYong wurde im März 1954 als Koreas ältester Fahrzeughersteller gegründet und hat sich auf 4x4- und SUV-Fahrzeuge spezialisiert. Seit 2011 gehört die Marke zu 73 Prozent der indischen Mahindra & Mahindra-Gruppe. (dpp-AutoReporter/wpr)