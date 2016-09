Paris 2016: Honda Civic als ausgewachsener Fünftürer

In seiner zehnten Generation spannt sich der vormalige Kleinwagen Civic über einen Radstand von 2,70 Meter auf 4,50 Meter Länge und 1,80 m Breite. Das Innenraumangebot wächst entsprechend auf Kompaktklassen-Niveau; weiters gibt es neue Assistenzsysteme und ein neues Infotainmentpaket. Bei der Cockpitgestaltung nehmen sich die Japaner wieder etwas zurück: Statt der bisher gewöhnungsbedürftigen Anordnung in drei Anzeige-Ebenen gibt es nun die digitale Tachoanzeige an zentraler Stelle. Die variabel übersetzte Lenkung soll an die des Vollblut-Sportwagens NSX angelehnt sein.



Neu ist das Infotainmentsystem mit 7-Zoll großem Touchscreen. Über den Bildschirm lassen sich unter anderem auch Klimaanlage und Radiolautstärke steuern; es gibt Apple CarPlay und Android Auto. Der Lieferumfänge für den deutschen Markt steht noch nicht fest, aber ein ganzer Schwung von elektronischen Assistenzsystemen gilt als gesetzt - je nach Ausstattung optional oder serienmäßig.



Wenig zurückhaltend bleibt der Auftritt des Honda Civic. Die neue Größe bietet noch mehr Platz für Linien, Sicken, Ecken und Kanten. Der optisch ziemlich aufdringliche Doppel-Heckspoiler wirkt speziell an einem Kompakten wie aus der Zeit gefallen. Positiv hingegen der inzwischen auf den Klassenbestwert gewachsene Kofferraum von 478 Litern.



Motorseitig startet der zehnte Civic mit neuen Turbotriebwerken. Ein 1,0 Liter kleiner Dreizylinder entwickelt 95 kW/129 PS und bis 200 Nm Drehmoment; der 1,5-Liter-Vierzylinder-VTEC schafft 134 kW/182 PS und 240 Nm. 6-Gang-Schaltungen sind bei beiden Motorvarianten serienmäßig, auf Wunsch liefert Honda gegen Mehrpries ein stufenloses CVT-Getriebe. Wer einen Diesel ordern möchte, muss noch ein Jahr bis zum letzten Quartal 2017 warten. Vorher soll wieder eine noch extrovertierter gestylte Powerversion namens ‚Type-R‘ angeboten werden. (dpp-AutoReporter/wpr)