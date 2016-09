Fiat-Modelljahr 2017: Panda im Netz

Der Fiat Panda startet in das Modelljahr 2017. Die wichtigste Neuerung betrifft das Infotainmentsystem Uconnect, das mit der eigens entwickelten Applikation ‚Panda Uconnect‘ jetzt die Einbindung von Smartphones in die bordeigene Anlage ermöglicht. Seit der Markteinführung drückt Panda seine Produktpersönlichkeit in drei Stilrichtungen aus: als Stadtauto, als kleinstes 4x4-Fahrzeug auf dem Markt und als moderner Crossover. Bei kompakten Abmessungen bietet der Fiat Panda einen relativ großzügigen, variablen Innenraum und eine breite Palette wirtschaftlicher Motoren.



Basistriebwerk des Fiat Panda ist der Vierzylinder-Benziner 1.2 8V mit 51 kW/69 PS Leistung. In zwei Leistungsstufen steht der Zweizylinder-Benziner 0.9 TwinAir zur Wahl: mit 63 kW/85 PS oder 66 kW/90 PS. Dieser innovative Motor wird auch als Natural Power Variante angeboten, die wahlweise mit Benzin oder Erdgas (CNG) betrieben werden kann. Der Fiat Panda wird außerdem mit einem Turbodiesel angeboten, der Vierzylinder 1.3 16V MultiJet leistet 70 kW/95 PS.



Kennzeichen des Fiat Panda im Modelljahr 2017 sind die dank modernisierter Grafik besser ablesbaren Instrumente und das neu gestaltete Lenkrad mit Doppelspeiche. Die Doppelspeiche steht in den Farben Silber und Titan zur Verfügung, Armaturentafel und Sitzbezüge sind jeweils darauf abgestimmt. Beim Fiat Panda Easy auf Wunsch, im Ausstattungsniveau Lounge, Cross und 4x4 serienmäßig, ist das Lenkrad mit Leder bezogen und trägt Knöpfe zur Bedienung der Audioanlage.



Ab Niveau Easy sind manuelle Klimaanlage und Radio serienmäßig an Bord. Die Ausstattungsversion Lounge sowie Fiat Panda 4x4 und Fiat Panda Cross bieten zusätzlich das neue Infotainmentsystem Uconnect, das über die Applikation Panda Uconnect die perfekte Einbindung kompatibler Smartphones (Android- und iOS-basiert) in die bordeigene Audioanlage ermöglicht. Die neue Version von Uconnect ist außerdem Bluetooth-fähig, beherrscht Streaming (drahtlose Übertragung von Audiodateien) sowie Sprachsteuerung und kann MP3-Dateien verarbeiten. Zwei Anschlüsse (USB und Aux-In) für externe Speichermedien sind im Handschuhfach untergebracht, ein weiterer USB-Port an der Armaturentafel dient zum Aufladen kleiner Elektrogeräte.



Kernstück der neuen Version von UconnectTM ist die Kombination mit der Applikation Panda Uconnect. Sie ermöglicht die Steuerung der meisten Funktionen des Infotainmentsystems über den Bildschirm eines gekoppelten Smartphones, zum Beispiel Radiostationen wechseln, Musiklisten auswählen, Lautstärke regeln, Anrufe und Textnachrichten verwalten oder Terminkalender pflegen. Mittels Panda Uconnect ist außerdem die mobile Online-Verbindung zu Internet-Radiostationen über TuneIn, zu Musikstreaming-Diensten wie Deezer oder zu Wetterberichten in Echtzeit möglich. Per Kurzwahl können darüber hinaus Internet-Navigationsdienste wie zum Beispiel Google Maps aufgerufen werden.



Mit zusätzlichen Services erleichtert Panda Uconnect außerdem den Alltag. So gibt das Spritspar-Programm eco:Drive individueller Tipps zum Spritsparen, hilft ‚Find my Car‘ FahrerInnen bei Bedarf das geparkte Fahrzeug wiederzufinden, weist ‚Find Workshop‘ den Weg zum nächsten Fiat Partner und gibt my:Car einen Überblick über anstehende Servicearbeiten. Auch der direkte Kontakt zum Fiat Pannenhilfsdienst und zur Fiat Kundenhotline ist möglich. (dpp-AutoReporter/wpr)