SEAT präsentiert den Mii by Cosmopolitan in London und Paris

SEAT und Cosmopolitan stellen auf dem #FashFest des Modemagazins ein Sondermodell des Kleinstwagens Mii vor. Als Ergebnis einer vorgeblich 18-monatigen Zusammenarbeit von SEAT, dem globalen Kreativteam und den regionalen Redakteuren der Cosmopolitan und Cosmo-Leserinnen aus Europa soll der lila-launige Kurze das richtige Auto für selbstbewusste, unabhängige, erfolgreiche, aktive junge Frauen sein.



Cosmopolitan unterstützt die Einführung des neuen Modells mit einer Social-Media-Kampagne, die sich rund um den Hashtag #ThisIsMii dreht und mit fesselndem Content aufwartet, der auf Lesermeinungen basiert. So entsteht ein Diskurs rund um das Auto, Fashion, Lifestyle, Beauty und Karriere, der den Mii by Cosmopolitan in Bezug zur Lebensrealität der Leserschaft setzt.



Der Mii by Cosmopolitan erscheint von außen klein, und wirkt doch von innen in vielerlei Hinsicht umso größer - vielseitig, sicher, ökonomisch und verlässlich, umweltschonend, komfortabel. Zudem präsentiert sich hier ein sehr anspruchsvolles Auto, das einen femininen wie glamourösen Scharm versprüht. Das ausgezeichnete Design spiegelt einen jungen, mutigen und auch rebellischen Lebensstil wieder.



Der SEAT Mii by Cosmopolitan ist in zwei Farben erhältlich: Violetto und Candy Weiß mit Bismuth-Details in Champagner-Tönen, die sowohl außen, als auch innen zu finden sind. Violetto hat ein elegantes, perlartiges Finish, das durch sorgfältige Auswahl der Farbpigmente entsteht. Es lässt je nach Betrachtungswinkel ein ‚Flip‘ - also einen hellen Farbton - oder ein ‚Flop‘, einen dunklen Farbton, erscheinen. Die Scheinwerfer haben eine ‚Eyeliner‘-Form, der sie in derselben Art hervorhebt, wie es ein Lidstrich-Make-Up mit den Augen macht. Auch das zweifarbige Felgendesign sorgt für einen unerwarteten Glanzeffekt.



Der Mii by Cosmopolitan wurde unter Berücksichtigung des Geschmacks und der Vorlieben der Cosmopolitan-Leserschaft designt. Er ist agil, aufregend zu fahren und einfach zu parken - ein ästhetisches Auto mit Persönlichkeit. Cosmopolitan LeserInnen haben sich mit Feedbacks und Ideen am Gestaltungsprozess beteiligt. Sie konnten ihre Meinung und Gedanken über Umfragen und Produkttests einbringen.



Die Cosmopolitan unterstützt die Einführung des neuen Modells mit einer Social-Media-Kampagne, die sich rund um den Hashtag #ThisIsMii dreht und mit fesselndem Content aufwartet, der auf Lesermeinungen basiert. So entsteht ein Diskurs rund um das Auto, Fashion, Lifestyle, Beauty und Karriere, der den Mii by Cosmopolitan in Bezug zur Lebensrealität der Leserschaft setzt.



Der SEAT Mii by Cosmopolitan wird drei- oder fünftürig ab Anfang 2017 als Einliter-Dreizylinder mit 44 kW/60 PS und Fünfgang-Schaltgetriebe) oder 55 kW/75 PS (5-Gang oder Automatik) oder in Erdgas-Version CNG mit 50 kW/68 PS im Handel erhältlich sein. Eine Klimaanlage ist immer dabei - optional erhältlich ist der Parkassistent hinten oder ein Sound-System mit 300 Watt und Subwoofer. Mädels, die immer vernetzt sein wollen, könen das neue Infotainment-System ‚You&Mii ColourConnection+‘ mit der in das Armaturenbrett integrierte Smartphone-Halterung hinzubuchen. Der SEAT Mii by Cosmopolitan verfügt außerdem über die „DriveMii"-App, die über den Play Store oder die App-Stores für Geräte mit Android oder iOS verfügbar ist. Damit kann die Fahrerin das Infotainment-System über ihr Smartphone nutzen. (dpp-AutoReporter/wpr)