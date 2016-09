Paris 2016: Opel Cascada als Sondermodell Supreme

Das neue Sondermodell zum Opel Cascada richtet sich an Stilbewusste, die ein Ganzjahres-Cabrio mit dem Sinn für das Besondere suchen. Bei dem Cascada Supreme, der auf dem Pariser Autosalon (1. bis 16. Oktober) debütiert, sind jedes Detail und jeder Farbton fein aufeinander abgestimmt. Das viersitzige Cabrio kann ab November 2016 in Schwarz, Weiß oder Rot bestellt werden. Dazu trägt der ‚Supreme‘ glänzendes Schwarz an Kühlergrill, Außenspiegelkappen und den 20-Zoll-Leichtmetallrädern. Außerdem sind bei dem sportlichen Sondermodell die Fassungen der Nebelscheinwerfer sowie die Strebe mit dem Opel-Logo in Wagenfarbe gehalten. Das schwarze Akustikverdeck öffnet in 17 Sekunden - für Poser bis Tempo 50. Das hochwertige Stoffdach sorgt geschlossen auch bei hohem Tempo für leise Salonatmosphäre.



Die Liebe zum Detail setzt sich beim neuen Cascada Supreme auch im Innenraum fort. Die Stoffe der Sitze, der Tür- und Cockpitverkleidungen sind roten Ziernähten abgesetzt. Lenkrad, Armlehne und Schaltung tragen dazu passend hochwertige schwarze Nähte. Die Inlays im Armaturenträger sind zudem mit Klavierlack überzogen. Auf Wunsch gibt es eine Lederausstattung inklusive beheizbarer AGR-Ergonomie-Sitze sowie ein Dreispeichen-Lederlenkrad. (dpp-AutoReporter/wpr)