Paris 2016: Neuer Peugeot 5008 wandelt seinen Charakter

Im Oktober wird Peugeot auf dem Pariser Autosalon seinen neuen 5008 präsentieren. Wie Renault beim Espace vollzieht Peugeot beim bisherigen Van den Typwechsel zu einem ‚sportlicheren‘ Familien-SUV mit großem Platzangebot. Der Neue wirkt athletischer, die Frontpartie mit optionalen Voll-LED-Scheinwerfern wurde markanter. Der aktuellen Automode folgend, sorgen leichte Unterfahrschutzflächen und Kunststoffelemente, flankiert von bis 19 Zoll großen Rädern, für einen stämmigeren Auftritt.



Der 5008 basiert auf der sogenannten ‚EMP2‘-Plattform des PSA-Konzerns - gedehnt auf einen Radstand von 2,84 Meter und eine Gesamtlänge von 4,60 m. Letztere wuchs im Vergleich zum Vormodell um elf Zentimeter. Das Wachstum soll fast vollständig den Mitreisenden zu Gute kommen. Im Fond stehen drei längs verschiebbare Einzelsitze bereit, die sich vom Gepäckraum leicht umlegen lassen und - um Streit zwischen Geschwistern garnicht erst aufkommen zu lassen - gleich breit angelegt sind. Kinderreiche können noch zwei weitere, im Kofferraumboden versenkbare Sitze hinzu bestellen.



In fünfsitziger Normalkonfiguration fasst der Kofferraum zwischen 780 und 1940 Liter; laut Peugeot verschwinden in kleineren Staufächern weitere 38 Liter Krimskrams. Nicht nur Baumarktkunden werden die umlegbare Beifahrer-Sitzlehne schätzen, die es erlaubt, bis zu 3,20 m lange Gegenstände im Auto zu transportieren.



Eher klein gerieten hingegen die Hubräume der Motoren: Zur Wahl stehen zwei Benziner mit 1,2 Liter Hubraum (96 kW/130 PS) und 1,6 Liter Hubraum (121 kW/165 PS) sowie je zwei Dieselmotoren mit 1,6 Liter großen Dieselmotoren (74 kW/100 PS und 88 kW/120 kW) sowie als durchzugsstarke 2.0 Liter-Selbstzünder zu 110 kW/150 PS und 132 kW/180 PS. Eine allradgetriebene Version wollen die Franzosen nicht anbieten, sondern verlassen sich auf die Segnungen der Elektronik in Gestalt von Schlupfregelung und Bergabfahrhilfe. Apropos Assistenzsysteme: Tempomat, Schildererkennung, Toter-Winkel-Assistent, Parkassistent, Spurhalte und Rundum-Detektion sind an Bord. Zu den unverbindlichen Preisempfehlungen des neuen Peugeot 5008 gibt es noch keine offiziellen Angaben. (dpp-AutoReporter/wpr)