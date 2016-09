Honda bestätigt neuartiges Modell X-ADV für 2017

Honda Motor Europe kündigt eine ‚neuartige Motorradgattung‘ für den Modelljahrgang 2017 an. Der X-ADV basiert auf dem ‚City Adventure Concept‘, das bereits 2015 auf der EICMA-Messe in Mailand die Blicke auf sich zog. Der neue Honda X-ADV will eine Prise Abenteuerlust mit multiplen Einsatzmöglichkeiten, Funktionalität und Komfort sowohl im urbanen Umfeld als auch bei Wochenendausflügen verbinden.



Eine aufrechte Sitzposition, beste Übersicht im Verkehrsgeschehen, leichte Bedienbarkeit und lange Federwege stellen hohen Fahrkomfort auch auf schlechten Straßen sicher. Praktische Alltagsansprüche werden ebenfalls erfüllt: Die schützende Windscheibe lässt sich fünffach verstellen, der Stauraum bietet genug Platz für einen Offroad-Helm. Geschaltet wird mit einem DCT-Doppelkupplungsgetriebe.



Der X-ADV wird auf der EICMA-Messe in Mailand (8.-13. November 2016) der Öffentlichkeit vorgestellt - dann gibt es auch technische Details zur ‚neuen Motorradgattung‘. (dpp-AutoReporter/wpr).