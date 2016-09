63-Jähriger Mecklenburger hilft besonnen

Nach einem entspannten Sonntagsausflug Anfang Juli befanden sich Edgar Schmidt und seine Frau auf dem Weg nach Hause in Techentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Zwischen Wismar und Lübstorf setzte plötzlich ein Fahrer hinter ihnen vermeintlich zum Überholen an, verlor dabei aber die Fahrzeugkontrolle und prallte gegen einen Baum.



Der 63-Jährige Edgar Schmidt reagierte sofort und leistete Erste Hilfe. Viele Autos fuhren einfach vorbei, aber nicht alle. Einen Helfer wies er an, den Rettungsdienst zu rufen. Schmidt ist ausgebildeter Rettungsassistent und konnte genau sagen, welche Informationen für die Leitstelle wichtig sind. Anschließend eilte der Ersthelfer zu den Verunglückten. Er berichtet: „Es war eine dreiköpfige Familie. Die Mutter und das Kleinkind waren schon ausgestiegen. Die Mutter blutete, war aber sonst anscheinend nicht ernsthaft verletzt. Der Vater saß noch am Steuer. Da das Auto qualmte, sagte ich sofort, dass wir den Motor abstellen müssen." Für sein engagiertes Handeln haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Edgar Schmidt nun zum ‚Held der Straße‘ des Monats September gekürt. (dpp-AutoReporter/wpr)