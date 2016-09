Europa-Marktführer: Renault liefert 100.000stes Elektroauto

Renault hat das 100.000ste Elektrofahrzeug ausgeliefert. Das Jubiläumsauto - ein Renault Zoë - ging fünf Jahre nach dem Start des ersten rein elektrisch betriebenen Renault jetzt an einen Kunden in Norwegen. Damit festigt Renault seine führende Position bei Elektrofahrzeugen. In Europa erreicht Renault im bisherigen Jahresverlauf einen E-Auto-Marktanteil von 27 Prozent, in Deutschland sogar von knapp 33 Prozent (per Ende Juli 2016).



Allein im ersten Halbjahr 2016 verkaufte Renault europaweit über 15.000 Elektrofahrzeuge (ohne den Quad-ähnlichen Twizy). Dies entspricht einem Zuwachs von 32 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf dem Heimatmarkt Frankreich stammt inzwischen jedes zweite neu zugelassene Elektrofahrzeug von Renault, in Deutschland jedes dritte. „Jedes Jahr entscheiden sich mehr Kunden für ein Elektrofahrzeug. Renault ist dabei häufig erste Wahl und erreicht bei der Kundenzufriedenheit einen Wert von 98 Prozent für den Zoë", erklärt Eric Feunteun, Direktor Elektrofahrzeuge Renault.



Die Renault-Gruppe verfügt über ein breiteres E-Fahrzeugangebot als jeder andere Volumenhersteller: Neben dem Fünftürer Zoë zählen zur Modellpalette der Kompakttransporter Kangoo Z.E. und der speziell für den Cityverkehr entwickelte Zweisitzer Twizy. Der Zoë ist mit einem Marktanteil von 23 Prozent der meistgekaufte Elektro-Pkw auf dem europäischen Markt.



In Deutschland hat Renault in diesem Jahr bis einschließlich Juli insgesamt 2179 Elektrofahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 129 Prozent. Der E-Auto-Marktanteil von Renault liegt bei 32,9 Prozent (inkl. Twizy). Meistgefragtes Modell ist der Fünftürer Zoë mit 1580 Einheiten und einem Marktanteil von 25,3 Prozent. (dpp-AutoReporter/wpr)