27 Millionen Ford-Motoren aus Köln

Werksfahrer Stefan Mücke hat im Ford-Motorenwerk in Köln-Niehl am 27-millionsten Motor mitgebaut, der vor Ort seit dem Start der Produktion im Jahre 1962 (V4-Motoren für Taunus und Capri) vom Band gelaufen ist. Der Werksfahrer besuchte anlässlich des Produktionsjubiläums das Kölner Werk und arbeitete an ein paar Motoren mit. Der 34-jährige Berliner Rennfahrer bestreitet in diesem Jahr für das Team Ford Chip Ganassi Racing in einem Ford GT die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC.



Mit dem Thema Motorleistung kennt sich der gelernte Kfz-Mechaniker bestens aus, denn sein Ford GT in Rennversion kommt mit seinem 3,5-Liter-Sechszylinder-Bi-Turbo-Motor auf eine Leistung von mehr als 600 PS. Damit ist der Motor aktuell das stärkste EcoBoost-Serienaggregat.



„Im Vergleich zum dem 3,5-Liter-Motor im Ford GT, in dem Stefan Mücke unterwegs ist, fällt unser 1,0-Liter-EcoBoost-Motor zugegebenermaßen zwar deutlich kleiner aus. Doch wir haben nicht nur die innovative EcoBoost-Technologie gemeinsam, denn auch unser Dreizylinder mit Benzin-Direkteinspritzung, variabler Nockenwellensteuerung (Ti-VCT) und Turbo-Aufladung überzeugt mit Performance. So kommt der 1,0-Liter-EcoBoost-Motor, bei dem die Grundfläche des Motorblocks auf ein DIN-A4-Blatt passt, auf bis zu 140 PS", sagt Jürgen Schäfer, Werkleiter des Kölner Motorenwerks, das konzernweit die Leitfunktion für die Produktion des 1,0-Liter-EcoBoost-Motors besitzt.



Die Leistung, Wirtschaftlichkeit und Technologie des Motors wurde auch von einer internationalen Fachjury bestätigt: Sie hat den 1,0-Liter-EcoBoost-Motor von Ford in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge in der Kategorie ‚Bester Motor bis 1000 cm³‘ zum ‚International Engine of the Year‘gekürt. In den Jahren 2012, 2013 und 2014 gelang es dem Triebwerk zudem, sich auch den Sieg in der ‚Motor des Jahres‘-Gesamtkategorie zu sichern - als erster Motor überhaupt drei Mal in Folge.



Die Motorenproduktion von Ford in Köln startete 1962 zunächst mit V4-Motoren für die Modelle Ford Taunus und Ford Capri. Seit November 2011 produziert das Werk den preisgekrönten 1,0-Liter-EcoBoost-Motor, der in Leistungsstufen mit 74 kW/100 PS, 92 kW/125 PS und 103 kW/140 PS angeboten wird. In die Produktionsstätte des innovativen Triebwerks investierte der Hersteller insgesamt 134 Millionen Euro - unter anderem in eine spezielle Hightech-Fertigungsstraße. (dpp-AutoReporter/wpr)