VW Sharan mit 184-PS-Dieselmotor und Allrad erhältlich

Der Volkswagen Sharan ist ab sofort mit einer neuen Motor-Getriebe-Kombination bestellbar; neben dem Allradantrieb 4Motion und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) sorgt vor allem der aus dem Golf GTD bekannte Motor mit 135 kW/184 PS für mehr Dynamik. Das maximale Drehmoment von 380 Newtonmeter liegt bei niedrigen 1750/min an.



Mit seinem Kofferraumvolumen von 2430 Litern, einer Anhängelast von 2400 Kilogramm und seinem elektronisch geregelten Allradantrieb, der für Traktion und stabileres Fahrverhalten auch auf losem Untergrund sorgt, ist der Sharan für besondere Aufgaben gerüstet: So gelingt der Transport schwerer Bootstrailer oder Pferdeanhänger ohne große Mühe. Speziell Reiter wünschen sich, auch während der Fahrt ihre Pferde im Blick haben zu können - das im Sharan dank Cam-Connect möglich. Die optional mit Car-Net App-Connect und damit MirrorLink ausgestatteten Infotainmentsysteme Composition Media, Discover Media und Discover Pro können mit einer Kamera - der GoPro Hero 4 - gekoppelt werden. Diese wird einfach mit dem GoPro-Zubehör im Anhänger befestigt. Wie heute bei jedem Smartphone und Tablet üblich, muss dann nur noch eine App geladen werden: die kostenlose Car-Net Cam-Connect-App. Jetzt lässt sich das Bild der GoPro via MirrorLink und einem mit dem Infotainmentsystem gekoppelten Android-Smartphone auf das Display im Wagen übertragen - aus Sicherheitsgründen während der Fahrt als Standbild auf das Display des Infotainmentsystems; es wird alle fünf Sekunden aktualisiert. Sobald der Volkswagen steht oder mit Schrittgeschwindigkeit (bis 5 km/h) fährt, ist die Übertragung eines durchgehenden Videostreams möglich.



Das Sondermodell Sharan Allstar2 ist ebenfalls mit der neuen Motor-Getriebe-Kombination erhältlich und bietet neben einer Fünf-Jahres-Garantie3 noch weitere Ausstattungsdetails serienmäßig. Dazu zählen unter anderem die Automatische Distanzregelung ACC (bis 160 km/h), das Umfeldbeobachtungssystem ‚Front Assist‘ mit City-Notbremsfunktion, die Klimaanlage ‚Climatronic‘ mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter sowie Schiebetüren hinten mit elektrischer Öffnung und Schließung. Die Preise für den Volkswagen Sharan mit Top-Motorisierung und Allradantrieb starten ab 44.000 Euro, das Sondermodell Allstar mit dieser Motor-Getriebe-Kombination kostet 47.725 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)