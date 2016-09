Frankfurt 2016: Neue Reifenmarke Giti Tire auf der Automechanika

Auf der Automechanika (13.09.2016 - 17.09.2016) führt Giti Tire aus Singapur - einer der größten Reifenhersteller - seine Dachmarke Giti für den Pkw- und SUV-Bereich auf dem deutschen Markt ein. Das neue Portfolio besteht zunächst aus vier ‚Premium Performance‘-Sommerreifen und wurde vom europäischen R&D Centre in Hannover entwickelt und ausschließlich in Europa getestet. Die Marke Giti wird die bestehenden Produkte von GT Radial, Primewell und Runway ergänzen und in ausgewählten Dimensionen für bestimmte Fahrzeugsegmente zur Sommersaison 2017 erhältlich sein.



Giti Tire erklärt, dass die Einführung im deutschen Markt Teil des strategischen Prozesses sei, die Leistung der Marke zunächst in einem der anspruchsvollsten Reifenmärkte zu messen. Erst nach Auswertung dieser Daten werde über eine Einführung in weiteren europäischen Märkten entschieden.



Stefan Fischer, Managing Director - Europe für Product Technology und R&D Centre Europe bei Giti Tire: „Die Marke Giti steht für eine außergewöhnliche Leistung; sie wurde von einem erfahrenen europäischen Team über drei Jahre hinweg unter Einsatz neuester Technologien und hochwertigster Materialien entwickelt. Alle Streckentests wurden auf unseren Teststrecken in Mira/GB, Idiada/E und ATP in Deutschland durchgeführt. Zudem wurden für die Feinabstimmung eines jeden Reifens mehrere tausend Kilometern in nahezu jedem Land zurückgelegt. Durch diesen umfassenden Prozess können wir sicherstellen, dass unsere Produkte perfekt auf die europäischen Straßenverhältnisse abgestimmt sind." (dpp-AutoReporter/wpr)