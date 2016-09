Hochstapler in Aschaffenburg Ctiy

Vom 15. bis 17. September kämpfen auf dem Aschaffenburger Schlossplatz die besten Staplerfahrenden Deutschlands um die Titel Deutscher Meister und Deutsche Meisterin. Zu den Team-Wettbewerben International Championship und Logistic Championship reisen außerdem Logistikprofis aus 18 Nationen an.



Bei den Wettbewerben geht es darum, in den Gabel- oder Schubmaststaplern des Ausrichters Linde Material Handling Geschicklichkeitsaufgaben mit größter Präzision und in schnellstmöglicher Zeit zu lösen. Diese Aufgaben orientieren sich an den Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag eines Gabelstaplerfahrers. Dazu gehört millimetergenaues Stapeln oder behutsames Transportieren von Flüssigkeiten ebenso wie wendiges Manövrieren auf engstem Raum. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Können und die Aufmerksamkeit der Fahrerinnen und Fahrer zu schulen, um so zur Vermeidung von Unfällen beizutragen und damit die Sicherheit in Lagern und bei der Materialversorgung in der Produktion zu erhöhen. Voraussetzung für die Teilnahme an einer der 25 bundesweit ausgetragenen Regionalmeisterschaften, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer sich für das Finale qualifizieren können, ist eine Fahrerlaubnis für Flurförderzeuge.



Seit zwölf Jahren werden in Aschaffenburg jährlich die besten Staplerfahrer Deutschlands gesucht. Seit 2007 nehmen Gabelstapler-Profis aus rund 20 Nationen an der International Championship teil; bei der 2008 eingeführten Firmen-Team-Meisterschaft ‚Logistic Championship‘ kämpfen Teams aus Unternehmen gemeinsam um den Titel. Der StaplerCup lockt jedes Jahr rund 150 Aktive und 15.000 Besucher in die Aschaffenburger Innenstadt. Den Besuchern wird bei den Regionalmeisterschaften ebenso wie beim Finale neben packenden Wettbewerben ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit musikalischen Top Acts, Infotainment und VIP-Gästen geboten: Sängerin Christina Stürmer, Ex-Nationaltorwart Harald ‚Toni‘ Schumacher oder die Boxerin Dr. Christine Theiss trugen sich ebenso ins Gästebuch der Veranstaltung ein wie Ex-Boxer Henry Maske und die Musiker der Spider Murphy Gang und der Münchener Freiheit. 2016 steht unter anderem ein Auftritt der Star-Biathletin Kati Wilhelm und ein Konzert der Band ‚Glasperlenspiel‘ an. (dpp-AutoReporter/wpr)