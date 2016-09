Zwei Sondermodelle für Mazda6 Kombi

Zum Mazda6 erscheinen ab Marktstart des 2017er Jahrgangs zwei Sondermodelle: Mazda6 Nakama (japanisch für Gefährte oder Beschützer) und Mazda6 Nakama Intense jeweils als Kombi-Version. Zu sehen auf den ‚MehrWertTagen‘ im Mazda Autohaus am 16./17. September. Beim Kauf eines beliebigen neuen Mazda-Modells gibt es für Privatkunden eine frei wählbare Ausstattungsoption gratis - beispielsweise ist die weiße Lederausstattung für 2100 Euro dann inklusive.



Der Mazda6 2017 in der regulären Version (ab 25.690 Euro) wird durch zusätzliche Ausstattung aufgewertet. Neben erweiterten Assistenzsystemen und neuen Komfortfeatures wie einem modifizierten Head-up Display mit Verkehrszeichenerkennung sowie einer in den Top-Ausstattungen serienmäßigen Lenkradheizung verfügt der Mazda6 2017 als erstes Mazda-Modell in Deutschland über die Fahrdynamik-Regelung G-Vectoring Control, die Handling, Stabilität und Fahrkomfort verbessern soll.



Für den Vortrieb stehen für die Serienversion nach wie vor drei effiziente Benzinmotoren ausschließlich mit Frontantrieb zur Wahl mit 107 kW/145 PS, 121 kW/165 PS und 141 kW/192 PS. Der Kraftstoffverbrauch beläuft sich hier auf Werte zwischen 5,5 und 6,4 Liter/100 km (CO2: 129-150 g/km; Werte für Limousine und Kombi). Alternativ bietet Mazda zu Preisen ab 29.190 Euro zwei ebenso drehmomentstarke wie drehfreudige Dieselmotoren an: den D 150 mit 110 kW/150 PS sowie den D 175 mit 129 kW/175 PS, die im Kombi optional auch in Verbindung mit Allradantrieb (ab 36.390 Euro) erhältlich sind. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch beläuft sich laut Importeur in den beiden Allradvarianten auf 5,0 bzw. 5,4 Liter/100 km, was CO2-Emissionen von 132 bzw. 143 g/km entspricht. Beide 2,2-Liter-Dieselmotoren werden weiterhin auch als Frontantriebsvarianten angeboten (Verbrauch: 3,9-4,9 Liter/100 km; CO2: 104/129 g/km). Die Kraftübertragung übernimmt das Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine Sechsstufen-Automatik.



Der Mazda6 Nakama baut auf der Exclusive-Line auf und ist darüber hinaus mit einigen Features aus der Top-Version Sports-Line ausgerüstet. Dazu zählen das hochwertige BOSE Centerpoint 2 Sound-System mit elf Lautsprechern, eine Rückfahrkamera, das schlüssellose Zugangssystem LogIn sowie 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und die neue Lenkradheizung. Weitere AusstattungsHighlights sind Voll-LED-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, Einparkhilfen vorn und hinten sowie das Internet-fähige MZD Connect System mit hochauflösendem 7-Zoll-Farb-Touchdisplay, Freisprecheinrichtung und Audiostreaming via Bluetooth. Mehr Sicherheit bieten Fahrerassistenzsysteme wie CityNotbremsassistent, Spurwechselassistent Plus und Ausparkhilfe.



Das Sondermodell Nakama ist in den beiden Motorisierungen G 165 und D 150 verfügbar, in der Dieselversion auch in Verbindung mit Allradantrieb. Bei einem Preis von 31.890 Euro für den Mazda6 Kombi G 165 Nakama ergibt sich gegenüber einem vergleichbaren Serienmodell auf Basis der Prime-Line-Version ein Preisvorteil von 2610 Euro.



Noch luxuriöser ausgestattet ist das Sondermodell Nakama Intense auf Basis der Sport-Line Ausstattung. Hinzu kommen eine Lederausstattung mit elektrisch verstellbaren Vordersitzen und zweifacher Memory-Funktion für den Fahrersitz, Sitzheizung für die äußeren Fondsitze und ein elektrisch bedienbares Glasschiebedach. Das Head-up Display zeigt aktuelle Fahrinformationen im direkten Blickfeld des Fahrers an. Die Sicherheitsausstattung wird komplettiert durch die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit radargestützter Distanzregelung (MRCC) und das Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremseingriff (SBS).



Der Mazda6 Nakama Intense ist ausschließlich in Verbindung mit den leistungsstärksten Motorisierungen erhältlich. Bei einem Preis von 38.990 Euro für den Mazda6 Kombi G 192 beläuft sich der Vorteil gegenüber dem vergleichbar ausgestatteten Sports-Line-Modell auf 1550 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)