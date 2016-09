Schaeffler schafft neue Arbeitsplätze – in China

In Anting, dem Hauptsitz der Schaeffler Gruppe in China, hat Schaeffler eine Kooperationsvereinbarung mit der Provinzregierung Hunan unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet die Investition in einen neuen Produktionscampus in Xiangtan in der Provinz Hunan. Damit erweitert das Unternehmen (eigentlich aus Herzogenaurauch) seine Produktionskapazitäten in der chinesischen Region und will dadurch seine Lieferfähigkeit sowohl auf dem heimischen Markt als auch auf internationalen Märkten stärken.

Der neue Standort soll schrittweise ausgebaut werden. Zunächst entsteht auf einer Fläche von 20 Hektar ein Produktionswerk für Automobilteile und Präzisionslager. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2018 geplant. In einer weiteren Ausbauphase ist die Errichtung eines zweiten Werkes, eines Logistikzentrums und einer Schulungseinrichtung vorgesehen.

„Seit 1995 hat Schaeffler in Produktionswerke und in ein Forschung- und Entwicklungszentrum in China investiert. Wir haben uns auf dem chinesischen Markt etabliert und unsere Marktanteile beständig ausgebaut", sagte Dr. Yilin Zhang (53), CEO Schaeffler Greater China, anlässlich der feierlichen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. (dpp-AutoReporter/wpr)